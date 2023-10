Kali Uchis anuncia al fin su álbum ‘Orquídeas’

Kali Uchis había prometido sacar este año dos discos: uno en inglés y otro en español. El que estaba en inglés se llamó ‘Red Moon in Venus‘ y ya lo conoces porque ha dejado un pequeño hit llamado ‘I Wish You Roses’ y un poderoso viral titulado ‘Moonlight’.

Quizá por el alcance de esta última, por encima de los 400 millones de streaming, es que su álbum en español se ha retrasado un poquito, pero al menos hoy la artista le ha puesto fecha. Se llamará ‘Orquídeas’ y será uno de los primeros discos que nos traerá 2024. Saldrá el 12 de enero.

Kali Uchis ha explicado que la orquídea es la flor nacional de Colombia y que hay allí más tipos de esta flor que en ningún otro lugar de la Tierra. «Siempre me he sentido intrigada y atraída por esta flor. Este álbum está inspirado por el encanto atemporal, inquietante, místico, llamativo, elegante y sensual de la orquídea. Con este vasto alcance de energía fresca, deseo redefinir la forma en que miramos a las latinas en la música».

