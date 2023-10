The Libertines anuncian su primer disco en 9 años

The Libertines vuelven a la industria musical con su primer álbum en más de 8 años. Se titula ‘All Quiet on the Eastern Esplanade’ y supondrá la continuación de su ‘Anthems for Doomed Youth’, publicado a finales de 2015. Además, el grupo también ha sacado ‘Run Run Run’, el single principal.

En realidad, todavía habrá que esperar algunos meses para escuchar el nuevo trabajo de The Libertines, pues la fecha de lanzamiento es el 8 de marzo de 2024. Sin embargo, la banda lleva trabajando en él desde otoño del año pasado, cuando se reunió con el productor Dimitri Tikovoï para hacer las 11 canciones que lo componen.

- Publicidad -

«Nuestro primer disco nació del pánico y de la incredulidad de que realmente se nos permitiera estar en un estudio; el segundo nació de la lucha y la miseria totales; el tercero nació de la complejidad; este parece como si todos estuviéramos realmente en el mismo lugar, a la misma velocidad, y realmente conectáramos», han expresado The Libertines en un comunicado.

En cuanto a la canción, ‘Run Run Run’ es un tema de rock puro que, al tratarse de la pista introductoria del disco, puede decirnos mucho acerca de qué esperar en las demás canciones. El single grita «Esta noche vamos a gastar toda la felicidad de mañana» y celebra la importancia de apartar las cosas negativas y centrarse solo en lo bueno de la vida.

- Publicidad -

Este es el tracklist de ‘All Quiet on the Eastern Esplanade’:

1. Run, Run, Run

2. Mustang

3. Have a Friend

4. Merry Old England

5. Man With the Melody

6. Oh Shit

7. Night of the Hunter

8. Baron’s Claw

9. Shiver

10. Be Young

11. Songs They Never Play on the Radio