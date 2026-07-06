Cómo llegar y volver de Mad Cool 2026: el plan de transporte

Mad Cool Festival presenta el plan de movilidad para su edición de 2026, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music de Madrid. El festival, que este año celebra su 10º aniversario, volverá a contar con un dispositivo especial para facilitar la llegada y, sobre todo, la vuelta a casa de los asistentes mediante transporte público.

El cartel de esta edición incluye nombres como Foo Fighters, Lorde, Kings of Leon o Florence + The Machine, entre otros.

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El operativo ha sido coordinado con el Ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno, Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional, y apuesta por el uso del metro, Cercanías, autobuses y lanzaderas gratuitas para reducir el tráfico en los alrededores del recinto.

Metro

La Línea 3 de Metro ampliará su horario exclusivamente para la salida del festival.

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– Miércoles 8 de julio (madrugada del jueves): hasta las 2:00.

– Jueves, viernes y sábado (madrugadas del viernes, sábado y domingo): hasta las 3:30.

Los asistentes solo podrán subir en la estación de Villaverde Alto, mientras que las únicas paradas de bajada serán Legazpi, Embajadores y Sol.

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Para llegar al festival, la estación de referencia seguirá siendo Villaverde Alto (Línea 3).

Cercanías

También habrá ampliación del servicio de Cercanías C4:

– De 00:30 a 2:00 durante la madrugada del jueves.

– De 1:30 a 3:30 las madrugadas de viernes, sábado y domingo.

Para llegar al recinto pueden utilizarse:

– C3, bajando en San Cristóbal Industrial.

– C4, bajando en Villaverde Alto.

– C5, bajando en Villaverde Alto.

Para la vuelta habrá trenes especiales de la C4 entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias. Este servicio será gratuito, ya que su coste será asumido por la organización del festival.

Además, se habilitarán distintos carriles de acceso en Villaverde Alto para agilizar la entrada de pasajeros al metro y Cercanías durante la salida del festival.

Shuttle bus gratuito

Mad Cool volverá a ofrecer un servicio gratuito de autobuses lanzadera para regresar al centro de Madrid.

El recorrido irá desde las inmediaciones de Villaverde Alto hasta Atocha, con una parada intermedia en Legazpi.

Los horarios serán los mismos que los del servicio especial de Cercanías:

– De 00:30 a 2:00 la madrugada del jueves.

– De 1:30 a 3:30 las madrugadas de viernes, sábado y domingo.

Autobuses urbanos

Las líneas de EMT que permiten llegar al festival son:

– 22 (Legazpi – Villaverde Alto): de 5:30 a 23:45.

– 79 (Legazpi – Villaverde Alto): de 6:00 a 23:30.

– T41 (Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina): de 6:30 a 21:00.

– N14 (Cibeles – Villaverde Alto): de 23:40 a 5:50.

Taxis y VTC

La organización recomienda utilizar el transporte público, aunque también ha establecido puntos únicos para taxis y vehículos privados.

La única parada oficial de taxis estará situada en la calle San Eustaquio, entre las calles San Norberto y Resina de Villaverde.

En el caso de los VTC con reserva previa, el punto de recogida será la calle Valle de Tobalina, esquina con la calle San Ezequiel. Solo podrán acceder vehículos con un servicio previamente contratado.

Punto de subida y bajada en coche

Quienes opten por ir o volver en coche particular deberán utilizar el único punto oficial de subida y bajada de pasajeros, situado en la calle Acebeda, junto a la calle San Ezequiel.