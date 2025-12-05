Los 16 esenciales de Mad Cool 2026, que lanza abonos

Mad Cool celebra su 10ª aniversario los próximos 8, 9, 10 y 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music de Villaverde. El cartel incluye hasta 16 cabezas de cartel, de Lorde a Nick Cave & the Bad Seeds, de Foo Fighters a Halsey, de Florence + the Machine a Teddy Swims. Una barbaridad que comentamos nombre a nombre mientras os recordamos que los abonos ya están a la venta desde 240 euros + gastos, junto a otras modalidades que puedes consultar en su página web. Recordamos, asimismo, que Mad Cool ha anunciado recientemente mejoras estructurales para su edición de 2026, destacando una reducción del aforo a 50.000 asistentes.

Lorde → jueves

El recorrido inicial del Ultrasound World Tour de Lorde no incluía España, pero Mad Cool ha dado la sorpresa anunciando a la neozelandesa en su programación. Será una oportunidad única y exclusiva de escuchar ‘Virgin‘ en nuestro país. JENESAISPOP ha podido asistir al reciente concierto de Lorde en Bolonia, del cual podréis leer crónica próximamente.



Foo Fighters → miércoles

La icónica banda de rock capitaneada por Dave Grohl emprenderá una gira europea de estadios en 2026, llamada Take Cover, que incluye puntuales paradas en festivales como la de Mad Cool. No es la primera vez que Foo Fighters se presentan en el festival madrileño: ya les pudimos ver por aquí en 2017. ‘Asking for a Friend’ es su último single.



Florence + the Machine → jueves

Otra fecha exclusiva en España -de momento- es la de Florence + the Machine, que ha elegido Mad Cool para presentar su nuevo disco, el fascinante ‘Everybody Scream‘. El directo de Florence es garantía de teatralidad y emoción, y cualquiera que haya visto a la banda británica en vivo sabe que Florence Welch es un animal escénico como pocos, a la que hay que ver al menos una vez.



Twenty One Pilots → viernes

Fusionando rock, rap y electrónica, Twenty One Pilots se ha convertido en una de las bandas de rock más exitosas de la última década. El dúo de Ohio, compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun, es conocido por temazos como ‘Stressed Out’ -cuyo estribillo has escuchado aunque no conozcas a la banda- o ‘Ride’, y a Mad Cool vendrán con nuevo álbum bajo el brazo, ‘Breach’, ya publicado.



Nick Cave & the Bad Seeds → sábado

Entre los principales reclamos del sábado hay que hablar de Nick Cave & the Bad Seeds, que también presentarán nuevo álbum en Mad Cool, el sobresaliente ‘Wild God‘. Casi una treintena de canciones abarca su repertorio de direco actual, que repasa toda su trayectoria.



Moby → miércoles

Moby ha actuado varias veces en España, sobre todo en Barcelona, donde realizó su último concierto hasta la fecha en nuestro país en 2011. Antes, en 2005, presentó ‘Hotel’ en La Riviera de Madrid y, 20 años después, volverá a visitar la capital española para traer su gira de 2026, en la que el autor del megahit ‘Porcelain’ repasa su catálogo de éxitos.



JENNIE → jueves

Tras el fulgurante paso de BLACKPINK por Barcelona, una de sus integrantes, JENNIE, presentará su material en solitario en Mad Cool. Su disco ‘Ruby‘ es el mejor de cualquier BLACKPINK en solitario, como atestigua una cartera de hits que incluye ‘like JENNIE’, ‘Handlebars’ o ese ‘Mantra’ que cuenta con producción de El Guincho.



David Byrne → sábado

El directo de David Byrne, el genio detrás de Talking Heads, es de esos que nadie debe perderse. Para muestra, estos comentarios compartidos recientemente por dos lectores de JENESAISPOP: “Su concierto en Noches del Botánico de hace unos años fue de las mejores experiencias musicales que he vivido”, escribía el usuario Inarur, mientras que Fernando contestaba: “Ese concierto fue impresionante. Top 10 de toda mi vida”. Mejor aún, su repertorio ha seguido renovándose con grandes temas como ‘Everybody Laughs‘, uno de los mejores del año.



Kings of Leon → viernes

Una de las bandas de rock más populares de las últimas décadas, Kings of Leon volverán a España para presentar su último disco, ‘Can We Please Have Fun‘, y quizá también el material que compone su reciente ‘EP2’, publicado el pasado mes de noviembre. Por el camino no quedarán megaéxitos como ‘Sex on Fire’ o ‘Use Somebody’, que todo el mundo aguardará.



Halsey → viernes

Halsey, quien recientemente ha hablado con franqueza sobre sus problemas con su discográfica, vuelve a España para promocionar su último trabajo, ‘The Great Impersonator‘ (2024). No se sabe si el show será el mismo visto en su última gira, For My Last Trick: The Tour, de espectacular montaje teatral, pero que concluyó en julio. Halsey ha anunciado también fechas por el 10º aniversario de ‘Badlands‘, su debut, pero España no es uno de los países incluidos en la ruta.



Pulp → sábado

Son tantos los cabezas de cartel de Mad Cool que el de Pulp casi, casi se pierde en el mar de nombres. Pero no: la banda de Jarvis Cocker es aún capaz de ofrecer conciertazos como el visto este año en Bilbao BBK Live, para JENESAISPOP el mejor de toda su carrera. Seguro que la promo de ‘More‘ en Madrid volverá a ser estelar, acompañada de todos sus grandes éxitos.



The War on Drugs → miércoles

Se han cumplido ya cuatro años desde que The War on Drugs agraciaron al mundo con un nuevo álbum, el notable ‘I Don’t Live Here Anymore‘. Desde entonces, el grupo ha publicado un LP en directo, mientras su líder Adam Granduciel ha hecho un cameo en el disco de Miley Cyrus. Se entiende su visita a Mad Cool como un repaso a su deslumbrante carrera.



Pixies → viernes

La legendaria banda autora de ‘Where Is My Mind?’ vuelve a España con nuevo disco de inspiración terrorífica, ‘The Night the Zombies Came‘, y con un repertorio icónico que abrió la veda para un nuevo tipo de rock alternativo en los 90. Clásicos como ‘Here Comes Your Man’ además han cobrado nueva vida en la era del streaming: sus elevados números lo certifican.



Wolf Alice → miércoles

Muy merecidamente, Mad Cool coloca en primera línea de cartel el nombre de Wolf Alice, una de las mejores bandas de rock actuales. ‘The Clearing‘ ha vuelto a dar a la agrupación británica un nuevo álbum número 1 en Reino Unido y una nueva nominación al Mercury Prize, pero lo mejor es la manera en que ha renovado su repertorio con temas tan redondos como ‘White Horses’, ‘The Sofa’, ‘Just Two Girls‘ o ‘Thorns’. Más próximos al soft-rock esta vez, sus canciones siguen sonando a lujo.



Teddy Swims → jueves

Uno de esos nombres no tan fáciles de ver en España, Teddy Swims es una de las estrellas revelación de los últimos años: su gran éxito ‘Lose Control‘ supera la friolera de 2.000 millones de reproducciones solo en Spotify, y sin vídeo. Una de esas voces rasgadas que tanto gustan en el mainstream, Swims ha completado recientemente su serie de discos ‘I’ve Tried Everything But Therapy’, que incluye éxitos recientes como ‘Bad Dreams’.



The Black Crowes → sábado

Cualquier fan del rock reconocerá al instante el estatus icónico de los Black Crowes. ‘Hard to Handle’ o ‘She Talks to Angels’ se cuentan entre los grandes clásicos del rock americano de los 90, y los hermanos Chris y Rich Robinson, además, son conocidos por ofrecer grandes espectáculos en directo, entusiasmando a la audiencia con su fusión de rock sureño y blues-rock.

