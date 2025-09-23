Halsey habla de su mejor disco y rabia contra su sello

Halsey ha concedido una entrevista a Zane Lowe en Apple Music que está dando la vuelta al mundo por las imágenes en las que carga contra su sello. Asegura que no le dejan sacar más discos tras el fracaso de ‘The Great Impersonator‘. Un álbum que salió hace menos de un año, de más de 66 minutos de duración y que se promocionó con un extraño orden de singles, primero revelando la enfermedad que había sufrido, y luego pasando a diferentes estilos y géneros.

Se queja Halsey: «No puedo hacer un álbum ahora mismo. No me dejan. No puedo. Es la realidad. Porque ‘The Great Impersonator’ no funcionó como esperaban. Y siendo honesta, el álbum vendió 100.000 copias la primera semana. Es una buena cifra, especialmente para alguien que no ha tenido un hit en mucho tiempo. La gira fue la más exitosa de toda mi carrera. (…) Quieren de mí los números de ‘Manic‘. Todos quieren esos números. Y no puedo conseguirlos siempre. Debería bastar con hacerlo de vez en cuando. Pero no es así. Y lo que sería éxito para muchos artistas, una historia de éxito, 100.000 copias la primera semana en una época sin ventas físicas, sin hit en radio, es un fracaso comparado con lo que yo logré antes. Y eso es lo más difícil de haber sido una estrella pop antes, porque ya no lo soy, pero me comparan con números y con gente que no considero comparable».

Recuerda concretamente: «Hace un par de años, sí, era yo y Ariana “peleando por el número 1 en Billboard”. No peleábamos, nos mandábamos mensajes. Lo amábamos. Fue lo mejor, esa era: “Without Me”, “Thank U, Next”, “7 Rings” Fue increíble. Pero si saco un disco y vendo 100.000 copias sin apoyo de radio ni nada, la comparación es: “¿Por qué no haces números de Taylor Swift?” ¿Estás de broma? Hice un disco conceptual experimental sobre cómo casi me muero. No voy a hacer esos números. Pero me va bastante bien. Son números fuertes. Sigo entre las primeras diez artistas femeninas en ventas. Pero no es suficiente porque no soy la estrella pop que fui, aunque decidí no serlo».

La cantante recuerda también su debut ‘Badlands’, que cumple 10 años y va a celebrar con una gira: «Creo que no podría hacer este disco de nuevo. No podría repetirlo. Y la gente lo pide. Me dicen: “Queremos otro álbum como Badlands. Haz otro álbum como Badlands”. Creo que lo que quieren de mí es algo que ya es imposible de alcanzar en este punto. Y es como… es más enérgico, más abstracto, y tiene esa especie de valentía ingenua de alguien que aún no ha fracasado, pero que tampoco ha ganado. Estás existiendo en ese espacio intermedio. Y creo que tomé muchas decisiones de forma natural e instintiva. También, como muestra el disco, no me avergonzaba de mis ideas. Y creo que eso es algo que empieza a pasarte como artista: empiezas a preocuparte por cómo serán recibidas tus ideas, o te dices: “No puedo decir esto”, o “no puedo hacer aquello”».

De hecho, explica que antes de sacar ‘Badlands’ era una especie de nómada: «Antes de ‘Badlands’, mi vida era un desastre. No estaba bien. No tenía un lugar donde vivir durante mucho tiempo. No hablaba con mis padres, y en el mejor de los casos, iba de sofá en sofá o me involucraba con chicos que en realidad no me gustaban solo para poder quedarme en su casa. Y en el peor de los casos, dormía en la calle (…) Pero canalicé todo eso en ‘Badlands’. Muchos de los temas del álbum son una respuesta directa a esa violencia, o a pesar de esa violencia, ya fuera física o simbólica. El disco es hipersexual en una forma que yo creía normal a los 18 años, y ahora lo veo y pienso: “¡Dios mío, ¿dónde está tu madre?!”. Me sentía completamente como una adulta».

La cantante reflexiona sobre por qué ha perdido popularidad en este tiempo: «»Love and Power» salió justo después de ‘Manic’, y lo que pasó después de ‘Manic’ y al final de ese ciclo fue COVID, TikTok convirtiéndose en el principal vehículo de marketing y descubrimiento musical. Y me quedé embarazada, tuve un bebé, y me dije a mí misma: «voy a tomarme estos dos años para hacer un disco experimental del que me sienta orgullosa». Sigue siendo mi álbum favorito que he hecho».

Efectivamente considera «Love and Power» su obra maestra: «Mucha gente considera ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ el mejor disco de mi carrera. Como mi obra maestra. Mi forma más verdadera. Trabajé con algunos de los músicos más prolíficos y aclamados. Sacaron lo mejor de mí. Llegué con mi mejor material antes de que ellos siquiera tocaran las canciones. Fue mi intento más exitoso de hacer un disco conceptual como artista, porque he estado intentando hacer discos conceptuales toda mi carrera. La gente tarda en entenderlo. Cada año más gente lo entiende y más gente lo quiere. Creo que la gente va a considerarlo un disco atemporal, y eso significa éxito. No sé si me importa mucho la recepción numérica, pero esto es lo que te planteo: las consecuencias de hacer eso fue que me despidieron de mi sello».

Continúa: «Me despidieron. Y tuve que firmar con otro sello. Tuve que firmar con otro sello a los 10 años de carrera, con múltiples hits número uno, discos masivos, álbumes platino triple, cuatro veces platino. Hice ese disco, y no pude conseguir las herramientas ni los recursos para hacer otro igual. Y especialmente no para hacer otro al nivel que se esperaba de mí. Así que si fracaso otra vez y tengo que hacer otro disco con aún menos fe y recursos, entonces estoy atrapada. Lo que pasará es que 5 años después, cuando la gente decida que Love and Power es atemporal y uno de los mejores discos de la puta década, o lo que sea, será genial, y me encantará leer esos artículos, pero nada de eso me ayudará a hacer más música».

