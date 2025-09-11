‘Just Two Girls’, el pequeño momento Baccara de Wolf Alice

Wolf Alice están entre los nominados al Mercury Prize 2025 con su nuevo álbum, ‘The Clearing‘. Eso significa que han sido nominados al prestigioso galardón con todos sus discos. Van 4 de 4, y además lo ganaron con el segundo, ‘Visions of a Life’.

Bromas aparte sobre qué van a hacer el año que NO les nominen, lo cierto es que todas las menciones han sido merecidas, y la de ‘The Clearing’ también. El disco es lo suficientemente bueno como para que ‘Just Two Girls’ no haya sido single hasta varios meses después de haber empezado la campaña. El que podemos considerar el 4º sencillo de ‘The Clearing’ es nuestra Canción del Día hoy.

Por qué este corte no ha sido promocionado antes puede deberse a que no es el corte que mejor representa el álbum: es el más pop, el menos folkie, y una canción que Ellie considera muy divertida. Así nos la explicaba en una entrevista realizada hace unos meses, cuando le comentábamos que incluso recordaba a Saint Etienne: «Es una canción que depende mucho de la letra y de la melodía. No se hizo ninguna demo, simplemente fue seguir la historia y la letra, y ahí estaba. Llegó hacia el final del álbum. Queríamos algo animado y al menos líricamente lo era, la enseñé esperando que alguien la llevara hacia algún lado y salió muy rápido. Es una canción muy divertida».

En un álbum que habla sobre el escenario y la artisticidad, ‘Just Two Girls’ habla de ser «tan solo dos chicas en el bar», «dos niñas en el parque» o «una estrella en el escenario». Las estrofas quitan hierro a preocupaciones absurdas como envidiar a los demás o preocuparse por cosas que no tienen importancia. «¿Cuándo empezaste a obsesionarte tanto con cosas que tienes y cosas que no?».

Roswell ha explicado que se inspiró en conversaciones con amigas, en todo lo que ha aprendido de ellas sobre cosas como hacerse mayor. El vídeo que se acaba de estrenar cuenta con Lucy Boynton (‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Politician’) y ha sido dirigido por Colin Solal Cardo. En él vemos justo cómo, de una conversación de «dos chicas» en una cena, surge la diversión, el baile, el dejar atrás las cosas que nos hacen infelices. Y dos mujeres bailando, en un disco abiertamente inspirado en los años 70, solo pueden llevarnos a un nombre hasta ahora improbable para hablar de Wolf Alice: Baccara.

