Mad Cool 2026 anuncia mejoras

Mad Cool anuncia mejoras para su edición 2026, cuya programación se revelará en los próximos días. La principal novedad es la reducción del aforo, que pasará a un máximo de 50.000 asistentes. El festival madrileño ha detallado además una serie de cambios y mejoras destinados a ofrecer una experiencia más cómoda y sostenible para el público, que son las siguientes:

–Ajustes de aforo para mejorar los flujos de acceso y la movilidad dentro del recinto.

–Reconfiguración de escenarios para optimizar horarios y mejorar la calidad acústica del evento.

–Nuevas distribuciones del espacio, con más amplitud en áreas de descanso, restauración y movilidad.

–Incremento de servicios: más puntos de agua potable gratuitos, más baños y mayor número de barras.

–Aumento de zonas de relax y sombra para mayor confort en las jornadas.

–Mejoras en accesibilidad (PMR): accesos especiales, baños adaptados, personal de apoyo, señalética inclusiva y préstamo de material especializado.

–Aumento de pantallas y mejora audiovisual para una experiencia más inmersiva.

–Un área de restauración que prioriza la calidad, con un espacio ampliado para para que la experiencia en esta área gastronómica sea mucho más cómoda.

Mad Cool explica que su renovado formato ha sido «concebido para ofrecer mayor comodidad, espacios más amplios y un ambiente más relajado, en línea con lo que el público ha trasladado a lo largo de los últimos años». El festival se celebra del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde.