10 megahits recientes sin videoclip + 5 bonus

Si la televisión mató a la estrella de la radio, ¿quién mató al videoclip? La respuesta se encuentra en el streaming y las redes sociales. En una industria tan fragmentada que la mayor superestrella del planeta no le sonará a tu vecino, el vídeo hace rato dejó de ser un formato de promoción necesario para muchos artistas que han encontrado un bastión en redes como tiktok. Puede que para Lady Gaga siga siendo importante, pero para muchos otros artistas no lo es en absoluto. Repasamos 10 megahits actuales que han podido contar con otros tipos de promoción, pero no con videoclip al uso, y recordamos otro cinco clásicos recientes del pop que tampoco lo necesitaron: algunos continúan en listas a día de hoy.

‘Lose Control’

El éxito de ‘Lose Control’ ha sido descomunal y hasta ha llegado a España, pero la canción sigue sin videoclip oficial. Teddy Swims ha promocionado ‘Lose Control’ con un «live» en Youtube muy popular, pero a Swims no le ha quitado el sueño grabar un videoclip de estudio para esta canción que supera la vertiginosa cifra de los mil millones y medio de reproducciones únicamente en Spotify y que ha sido la más exitosa de todo 2024 en Estados Unidos.



- Publicidad -

‘luther’

Kendrick Lamar no ha visto venir el enorme éxito de ‘luther‘, su último single con SZA, y el tema no ha requerido de vídeo para superar con muchísimo margen las escuchas del single de presentación que sí cuenta con visual oficial, ‘squabble up’. 500 millones de streamings y subiendo, la segunda canción más escuchada ahora mismo en el mundo solo por detrás de ‘Die with a Smile‘ de Bruno Mars y Lady Gaga… ¿vídeo para qué?



‘Good Luck, Babe!’

El megaéxito de Chappell Roan supera ya por mucho la barrera de los mil millones de streamings solo en Spotify sin videoclip. En todo el año que lleva fuera no lo ha necesitado: su éxito en las plataformas de streaming ha sido suficiente para catapultar a Roan a la fama y arrastrar con él otros temas que, al contrario que este, sí estaban incluidos en su debut. Para ‘The Giver‘, el próximo single de Chappell Roan, parece que sí habrá vídeo.



- Publicidad -

‘Apple’

Que los videoclips ya no son lo que eran lo ha demostrado Charli xcx, que ha viralizado a lo grande varios temas de ‘brat‘ (2024) en tiktok, especialmente este ‘Apple’ al que se ha asignado una coreografía ya icónica. Los vídeos de ‘Von Dutch’ y ‘360’ eran muy buenos, pero Charli ha demostrado que tiktok ya es una herramienta promocional como cualquier otra. En ‘Apple’, el videoclip eres tú.



Beyoncé

El caso sorprendente es el de Beyoncé: la artista conocida por publicar discos audiovisuales como ‘Lemonade‘ (2016) ha tomado la dirección radicalmente opuesta en ‘Renaissance‘ (2022) y ‘Cowboy Carter‘ (2024). Canciones como ‘Texas Hold ‘Em’, ‘Break My Soul’ o ‘Cuff It’ han alcanzado la categoría de megahits por sí solos, sin vídeo. Beyoncé está transmitiendo el mensaje de que no debe videoclips ni a sus fans, ni a nadie.



- Publicidad -

‘Cruel Summer’

‘Cruel Summer’ de Taylor Swift fue considerado como single de ‘Lover‘ (2019), se descartó, sus fans lo auparon, y ahora está a punto de rebasar los 3 mil millones de streamings. Swift suele lanzar sus singles con grandes superproducciones audiovisuales, pero para ‘Cruel Summer’ no se ha gastado un duro. Y es la canción más escuchada de toda su carrera.



‘capaz (merengueton)’

tiktok se encuentra detrás del gran éxito de este single de los venezolanos Alleh y Yorghaki que ha sido número 1 de singles en España antes de alcanzar popularidad global: ahora mismo está posicionado en el 42 de singles más reproducidos en el mundo. Prueba de que en una red social donde el artista pone el audio y el público pone el vídeo, un videoclip al uso ya no es necesario.



‘The Night We Met’

Uno de los mayores éxitos de la nueva ola de pop-folk comercial, ‘The Night We Met’ de Lord Huron es un viral constante en las listas de éxitos actuales que no cuenta con videoclip. Su lanzamiento original se remonta a 2015, pero lo colocamos aquí porque actualmente es número 30 en el global de Spotify: está funcionando como si se hubiera lanzado ayer. Su aparición en la serie ‘Por trece razones‘, en 2017, y su posterior viralidad ha llevado la canción al panteón del «Billions Club».



Bad Bunny

¿Cómo no iba a aparecer en este artículo el disco más escuchado de la historia de Spotify? ¿O cualquier disco de Bad Bunny? ‘Un verano sin ti‘ (2022) ha contado con vídeos, pero para otros de sus temas más escuchados ha preferido no invertir tiempo y dinero en rodar un vídeo. Es el caso de ‘Efecto’, que se aproxima a los mil millones y medio de streamings en Spotify. Del último, tampoco tienen vídeo -por ahora- sus mayores hits, ‘DTMF’ y ‘NUEVAYOL’, porque ni siquiera han sido singles oficiales.



‘Wildflower’

No son los videoclips el fuerte de Billie Eilish, y ‘Birds of a Feather‘ ya era un macrohit absoluto y masivo antes de que Eilish se decidiera a hacerle un vídeo que realmente no necesitaba. Tampoco lo necesitaría ‘Wildflower’, que está reportando a Eilish 4 millones de escuchas diarias gracias a su promoción en espacios como el Colors Show. Es el segundo mayor éxito de ‘Hit Me Hard and Soft‘ (2024) a pesar de que no se ha lanzado oficialmente como single.



5 clásicos recientes sin vídeo

‘Love on the Brain’

Muchos singles en la historia del pop posteriores a la consolidación del formato durante la era MTV no han contado con videoclip al uso porque han sido asociados a una actuación en directo icónica. Es el caso del cuarto single de ‘Anti‘ (2016) de Rihanna, responsable de la mejor actuación vocal de Fenty en una gala de premios. Este álbum, claro, ha sido una auténtica mina para Rihanna: hasta el deep cut ‘Woo’ o el bonus track ‘Sex with Me’ han sido virales.



‘One Dance’

Drake ha sido el gran rey del streaming, y los videoclips tampoco han sido nunca su fuerte. Sus temas acumulan cifras astronómicas se lancen como single o no. ¿Resultado? ‘One Dance’, su canción más reproducida, no cuenta con videoclip, al contrario que, por ejemplo, ‘God’s Plan’ o ‘In My Feelings‘. ‘One Dance’, extraído de ‘Views‘ (2016), se acerca a la vertiginosa cifra de los 4 mil millones de reproducciones.



‘Talking to the Moon’

No tengo pruebas pero tampoco dudas de que las canciones de Bruno Mars se viralizan gracias a su uso en bodas. ‘Just the Way You Are’ y ‘When I Was Your Man’ son seguro dos pedazo de clásicos nupciales, a los que ahora se ha añadido ‘Die with a Smile’, pero ha sido muy sorprendente el éxito de un tema anterior, extraído del debut de Mars, que nunca fue single y que en 2025 está registrando números como si fuera un hit actual.



‘Apocalypse’

Entre los grupos considerados «alternativos» pero que suman escuchas espectaculares se encuentra Cigarettes After Sex, que tampoco ha dependido del formato de videoclip para viralizar ‘Apocalypse‘, una canción que se lanzó como single de su segundo disco en 2017 pero que no se empezó a popularizar hasta 2022. ‘Apocalypse’ es ahora mismo una de las canciones más escuchadas a nivel global, y Cigarettes After Sex no tienen ningún motivo para invertir dinero en un vídeo innecesario.



‘Set Fire to the Rain’

Adele podía hacer lo que quisiera en la era de ‘21‘ (2011), pero ella no es una artista visual como Beyoncé: solo dos singles de aquel álbum multiplatino -el más vendido del siglo XXI por ahora- se promocionaron con videoclips, y ‘Set Fire to the Rain’ se tuvo que conformar con sonar en radios y con ser asociada a un directo en el Royal Albert Hall que ya ni siquiera está disponible en Youtube.