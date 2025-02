Chappell Roan no toca techo: la gran revelación de 2024

Recientemente, Chappell Roan ha coronado las listas de las Mejores Canciones de 2024 en medios como The Guardian, NME, Rolling Stone o JENESAISPOP. También lideraba el top para nuestra audiencia: los votos de nuestros lectores. Lo lograba con ‘Good Luck, Babe!’, un himno lésbico que no aparecía en su disco de debut, y que a día de hoy no sabemos si aparecerá en el segundo, que ahora prepara.

El exitazo de esta canción relanzaba su álbum ‘The Rise & Fall of a MidWest Princess’, que ya incluyéramos en nuestro Anuario 2023 con lo mejor del año aunque no suficientemente arriba. Son varias las canciones extraídas de él que han terminado llegando a las listas dos años tarde.

En la semana en que ha recibido el Grammy a Mejor Artista Revelación y además ha presentado ‘Pink Pony Club’ en la ceremonia, le dedicamos el nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO. Además, os recordamos que es uno de los grandes nombres femeninos que podréis ver en Primavera Sound, junto a Charli XCX, Sabrina Carpenter o FKA twigs. A todas ellas habíamos dedicado ya un capítulo de nuestro podcast.

El viaje de Chappell Roan no ha sido fácil. En principio publicó un EP que resultó un fracaso y terminó siendo despedida de Atlantic Records. Ahora en Universal, triunfa con un álbum en el que precisamente habla de sus vicisitudes, de su camino hacia la fama, de su personaje drag y también del descubrimiento de su sexualidad tras haber salido escaldada de su relación con los hombres. Ahondamos en letras, concepto de videoclips y también en sus producciones, de mano de Dan Nigro, aunque recordemos: trabajó con él antes que Olivia Rodrigo, pues algunas de sus grabaciones son tan viejas que proceden de 2020.

Hablar de Chappell Roan es hacer también una reflexión sobre la fama, sobre el escrutinio y trato recibido por parte de fotógrafos en photocalls, y también por parte de esos fans que se creen con derecho a todo por haberte apoyado en las redes sociales. Dedicamos los últimos minutos del podcast a reflexionar sobre las peticiones de la artista a la industria -tan acertadas- y sobre salud mental. La cantante sufre un trastorno bipolar II.