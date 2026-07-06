Pedro Sánchez pone ‘Danceteria’ de Madonna a los fertilizantes

El gusto musical de Pedro Sánchez es tan variado como los contextos en los que decide compartir música a través de sus redes sociales. El último ejemplo ha llegado este lunes, cuando el presidente del Gobierno ha publicado en sus stories de Instagram un vídeo de la presentación del nuevo Plan Estatal de Fertilizantes acompañado por ‘Danceteria‘, el nuevo single de Madonna.

Pocas imágenes se nos ocurren más improbables que un dron agrícola sobrevolando un campo de cultivo de San Martín de la Vega, en Madrid, al ritmo de una nueva canción de Madonna, pero eso es exactamente lo que ocurre en el vídeo compartido por Sánchez. La energía de ‘Danceteria’ acompaña las imágenes de cultivos y fertilizantes, mientras Madonna canta eso de «everybody get up and dance».

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No sabemos si la elección responde a una preferencia personal o a una sugerencia del equipo de comunicación. Si tuviéramos que apostar, diríamos que ‘Danceteria’ ha sido simplemente una de las primeras canciones que han aparecido al abrir Instagram. Lo que sí sabemos es que no todos los días un plan agrario y un lanzamiento de Madonna comparten banda sonora.

La coincidencia llega, además, pocos días antes de que ‘Danceteria’ inicie oficialmente su recorrido en las radios, previsto para el próximo 10 de julio: Sánchez se ha adelantado con la promoción de ‘Danceteria’ incluso a la propia Madonna.

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En cualquier caso, la publicación vuelve a demostrar que Sánchez sigue muy de cerca la actualidad musical. No es la primera vez que deja pistas sobre sus escuchas favoritas: en las últimas semanas ha dejado claro que le entusiasma ‘The Mountain’, el nuevo álbum de Gorillaz, e incluso le hemos visto reunido con Damon Albarn recientemente; y el año pasado reveló que Joan As Police Woman había sido la artista que más escuchó en Spotify. También se ha dejado ver en distintas ocasiones con artistas nacionales como Amaia o Los Planetas, y ha compartido en sus redes música de propuestas tan underground como Cora Yako o Restinga.

Si Madonna imaginaba los posibles escenarios en los que podría sonar ‘Danceteria’, dudamos que entre ellos estuviera un vídeo institucional sobre fertilizantes. Sin embargo, esa ha sido una de las primeras estampas que ha dejado la canción en España. Pedro, ¡tenías ‘Plantasia‘ a huevo!