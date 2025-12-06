Joan As Police Woman agradece a Pedro Sánchez por su Spotify Wrapped

Como todo el mundo, Pedro Sánchez ha recibido esta semana la lista de cosas que más ha escuchado este año y él también está sorprendido porque esperaba otra cosa. Le sorprende la poca música que ha registrado Spotify que ha estado oyendo -solo 1084 canciones de 615 artistas, y 19 álbumes completos-, pero sí se ve reflejado en otros resultados.

Por ejemplo, el número 1 de su lista de canciones, que está ocupado por ‘The Dream’ de Joan As Police Woman. El presidente del gobierno asegura que se esperaba que fuera otra la canción más oída, pero afirma que tampoco le sorprende tanto porque le encanta Joan. Al leer su lista de artistas más escuchados también topa con Destroyer, Bon Iver, Brad Mehldau y mucho «cool jazz», lo que ha conducido a que su edad musical esté en «83 años». «Pues no los llevo mal», dice con deportividad.

Joan As Police Woman tuvo bastante impacto en los blogs de música alternativa de los 2000. Se movía en el círculo arty de ANOHNI, Rufus Wainwright o Nina Persson. Uno de sus discos más populares fue ‘Real Life’ en 2007, y después ‘The Classic’ en 2014. La última vez que la entrevistamos fue en 2019. El año pasado publicaba ‘Lemons, Limes and Orchids’ y ese es el disco que ha gustado más al presidente del gobierno en este 2025 tan convulso para la política española.

La artista no ha dudado en acudir a las redes sociales para dar las gracias a Pedro Sánchez por su dedicación: Ha posteado el vídeo entero, acompañado de este texto: «el presidente de España me ha nombrado su artista top, mi disco ‘Lemons, Limes and Orchids’ su disco top y ‘The Dream’ su canción top. Muchas gracias. Me siento muy honrada». Además, termina el texto con una rosa, que desconocemos si sabrá o no, que es el símbolo del PSOE y del socialismo europeo desde el siglo XIX.

A la vuelta de vacaciones, antes con un ex secretario de organización en prisión, y ahora con el otro; Sánchez parece estar peleando por renovar su imagen en las redes y acercarse a la gente joven. Sus vídeos en TikTok e Instagram recomendando a artistas noveles como Restinga o Vera Fauna, y a otros consagrados como Rosalía, suman entre 1 y 3 millones de visualizaciones cada uno, solo en TikTok. Son sus vídeos más vistos, en líneas generales. Este en el que habla de Joan as Police Woman ha sumado 500.000 visualizaciones en Instagram en sus primeras 12 horas, y más de 1 millón en TikTok.