Bad Bunny, Taylor, Alex Warren, Gaga y Bruno… entre lo más oído de 2025 en el mundo

Al tiempo que Spotify ha lanzado sus listas de Spotify Wrapped de este año, el gigante sueco ha publicado también el ranking de la música más escuchada de 2025 a nivel global. Bad Bunny lidera el podio, seguido de Taylor Swift y The Weeknd. El top 10, mayoritariamente anglosajón, incluye otro nombre latino, Fuerza Regida, en el puesto 10, y al indio Arijit Singh en el 9.

Bad Bunny firma además el disco más escuchado, ‘Debí tirar más fotos‘, y coloca también ‘Un verano sin ti‘, su álbum de 2022, en el número 10. El top 10 de discos está dominado por trabajos lanzados a principios de 2025 (‘MAYHEM’, ‘Debí tirar más fotos’) o ya en 2024 (‘Hit Me Hard and Soft’, ‘GNX’).

- Publicidad -

Esto explica que Taylor Swift no haya conseguido situar ‘The Life of a Showgirl‘ en el top 10 global, ya que salió en octubre; aun así, Swift logra específicamente ser la artista más reproducida en Estados Unidos del año, seguida por Drake y Morgan Wallen. En el puesto 10 de este país figura Kanye West, una nueva confirmación de que no ha sido cancelado.

La canción más reproducida a nivel global ha sido ‘Die with a Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga. Mars repite en el puesto 3 con ‘APT.’ con Rosé, pero no es el único artista que hace doblete en el top 10: Billie Eilish coloca ‘Birds of a Feather’ en el 2 y ‘Wildflower’ en el 10. ‘Golden’, del fenómeno cinematográfico ‘K-Pop Demon Hunters‘, aparece en el 7.

- Publicidad -

Artistas globales 2025:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Discos globales 2025:

1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS

2. KPop Demon Hunters

3. HIT ME HARD AND SOFT

4. SOS Deluxe: LANA

5. Short n’ Sweet

6. MAYHEM

7. You’ll Be Alright, Kid

8. I’m The Problem

9. GNX

10. Un Verano Sin Ti

- Publicidad -

Canciones globales 2025:

1. Die With A Smile

2. BIRDS OF A FEATHER

3. APT.

4. Ordinary

5. DtMF

6. back to friends

7. Golden

8. Luther

9. That’s So True

10. WILDFLOWER

¿Y qué hay de España? Bad Bunny es el artista más escuchado, Quevedo el segundo y Myke Towers el tercero. El top 10 está compuesto casi en su totalidad por hombres: la única mujer es Karol G, que aparece en el puesto 10, aunque la colombiana no consigue colocar ninguna canción en su propio top 10 correspondiente.

El ránking de canciones es 100% masculino, incluso en las numerosas colaboraciones. ‘La Plena‘, claramente la canción del verano de 2025, ocupa el primer puesto, seguida de ‘capaz (merengueton)’ de Alleh y Yorghaki. Bad Bunny es el artista que más temas incluye -hasta cuatro en total-, seguido por Beéle, que firma o participa en tres.

Artistas más escuchados en España en 2025

1. Bad Bunny

2. Quevedo

3. Myke Towers

4. JC Reyes

5. Beéle

6. Anuel AA

7. Rauw Alejandro

8. Mora

9. Dei V

10. KAROL G

Canciones más escuchadas en España en 2025

1. La Plena – W Sound 05, de W Sound, Beéle, y Ovy On The Drums

2. capaz (merengueton), de Alleh y Yorghaki

3. VeLDÁ, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

4. BAILE INoLVIDABLE, de Bad Bunny

5. mi refe, de Beéle y Ovy On The Drums

6. NUEVAYoL, de Bad Bunny

7. DtMF, de Bad Bunny

8. Still Luvin, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid

9. no tiene sentido, de Beéle

10. QLOO*, de Young Cister y Kreamly