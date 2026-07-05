Gran debut en Spotify para ‘Confessions II’ de Madonna

‘CONFESSIONS II‘ promete dar muchas alegrías a Madonna. De momento, se perfila como el gran «comeback» que ya parecía destinado a ser. El álbum ha arrancado con 13.068.922 reproducciones en Spotify durante su primer día completo de disponibilidad, lo que convierte a Madonna en la artista femenina en solitario surgida en los años 80 con el mayor debut de la historia en la plataforma. La cifra supone además un enorme salto respecto a ‘Madame X‘, que debutó con poco más de 4 millones de reproducciones en su primer día en Spotify en 2019, prácticamente triplicando aquel registro.

Además, firma el segundo mejor debut para una solista cuya carrera comenzó antes del año 2000, solo por detrás de Shakira, cuyo ‘Las mujeres ya no lloran‘ registró 13.483.491 streams.

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Aunque ‘I Feel So Free‘, ‘Bring Your Love’ y ‘Love Sensation‘ partían con ventaja al haber sido publicadas previamente como adelantos, varias canciones inéditas han destacado desde el primer día. La más escuchada entre ellas ha sido ‘Danceteria‘, que, al haber sido elegida como focus track, suma 1,87 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y debuta directamente en el top 60 de Spotify Global, convirtiéndose en el primer debut de Madonna en solitario dentro de esta lista.

Además, el lanzamiento también impulsa las escuchas de ‘Bring Your Love‘, junto a Sabrina Carpenter, que reentra en el puesto 166 del ranking global.

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En cuanto a los mercados concretos, ‘Confessions II’ no logra situarse dentro del Top 200 de Spotify en Estados Unidos. Sin embargo, ‘Danceteria’ debuta en el 44 de Reino Unido, el 72 de Brasil, el 163 de Alemania y el 171 de Francia. En España, el tema entra justo en el puesto 200, aunque hay una canción del álbum que lo hace por delante: la colaboración urbana ‘Read My Lips’, junto a Feid, debuta en el 130.

En cuanto a las escuchas globales del resto de temas inéditos, tras ‘Danceteria’ destacan especialmente ‘Read My Lips’, junto a Feid (990.852), ‘One Step Away’ (913.210), ‘Bizarre’, con Martin Garrix (901.444), y ‘Good For The Soul’ (898.274).

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Les siguen ‘Everything’ (742.112), ‘Love Without Words’ (658.110), ‘My Sins Are My Savior’, con Stromae (631.123), ‘School’ (621.041) y ‘Fragile’ (564.895). Cierran la clasificación ‘Betrayal’ (465.524), ‘The Test’, junto a Lola Leon (433.683), y ‘L.E.S. Girl’ (411.706).

Queda por conocer ahora el comportamiento comercial de ‘CONFESSIONS II’ fuera del streaming. El álbum se ha editado en un elevado número de formatos y variantes físicas, por lo que las cifras de ventas de su primera semana serán especialmente relevantes para medir el impacto global del lanzamiento.