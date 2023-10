Christine and the Queens cancela su gira por enfermedad

Christine and the Queens ha cancelado lo que queda de la gira de presentación de su último disco, el triple ‘Paranoïa, Angels, True Love‘, que encontraremos en nuestras listas con lo mejor de 2023.

En un escueto comunicado, se informa de que el artista no podrá seguir adelante por problemas de salud. El tour, que en España pudo verse tanto en Barcelona como en Madrid de mano de Primavera Sound, tenía que retomarse este mismo fin de semana en Montreal y terminaba en París en el que se suponía el gran fin de gira a finales de noviembre.

El comunicado indica: «Red (aka Christine and the Queens) ha enfermado hoy y, por prescripción médica, se ha visto obligado a tomar la difícil decisión de cancelar el resto de conciertos de 2023. La gira iba a reiniciarse esta noche en Montreal y acabaría en París a finales de noviembre. Las devoluciones están disponibles en los puntos de compra».

Según el tour que aún aparece en su página web oficial, las fechas canceladas son unas 8 en Estados Unidos y Canadá en octubre, y 7 en Europa en noviembre. Este tramo no pasaba por España.

La pasada primavera podíamos entrevistar a Christine and the Queens y el artista nos hablaba de lo dura que era esta etapa en que hablaba de su relación con sus padres, la transexualidad o la depresión: «El disco me tiene jodido porque toda mi verdad está en él. Ojalá no tuviera que revivir ciertas cosas… (…) La gente no tiene ni idea de lo valiente que tengo que ser todo el rato. Todo el rato tengo que estar con los puños en alto. Espero un día mi música se reciba por lo que es y tener menos por lo que luchar. Lo demás está todo dicho».