Abre al fin Primavera Sound Madrid en Arganda, con una variedad insólita

Primavera Sound Madrid abrió puertas en Arganda del Rey por primera vez este viernes 9 de junio, una vez superados los problemas que había dejado la lluvia durante toda la semana y que llevó a la cancelación de la jornada de jueves.

La disposición de autobuses para ir a la Ciudad del Rock desde el Cívitas Metropolitano era espectacular, si bien hubo un elemento con que no contó la organización: la operación salida del fin de semana. El resultado fueron unos atascos considerables para acceder a Arganda durante la tarde, que pusieron por encima de las 2 horas el tiempo de llegada al recinto desde el centro de Madrid. A la vuelta, no había atasco alguno, pero sí cola para las lanzaderas de vuelta a Méndez Álvaro, Plaza Castilla o el Cívitas. La organización habría agradecido en ese sentido la clásica jornada de prueba y error del jueves, siempre un día menos multitudinario, para un cálculo mejor. Eso sí, una vez allí y como prometían desde la dirección, el recinto no puede ser más cómodo en la disposición de elementos.

Con un formato más cuadrado y menos rectangular que el Fòrum, se reduce el tiempo de llegada de un escenario a otro: jamás renuncias a ver a un artista durante un rato porque te pille demasiado lejos. No existen las colas en baños ni barras, al menos de manera significativa, y apenas podemos quejarnos de algo de barro -muy poca cosa- en contados puntos del recinto. Pero nada de lo que se aventuraba tan sólo un día antes en redes sociales. Apenas parecía haber estado lloviendo durante los días previos. Y nada pasó cuando cayeron 4 gotas en torno a las 4 de madrugada.

En la línea artística, se recuerdan pocas jornadas tan variadas, ni después de 20 años yendo a festivales: el rock de The Mars Volta, el soul de Gabriels, el lo-fi de Moldy Peaches, la electrónica de Four Tet, el synth-pop de Depeche Mode, el rap de Kendrick Lamar, el art pop de Nation of Language, el teatro de Christine and the Queens, la EDM elegante de Fred again.., la experimentación de Yves Tumor, el reggaetón de Trueno, el j-pop de Kyeary Pamya Pamyu, la sesión de Daphni, el disco-funk de Channel Tres… cada cambio de escenario parecía un cambio gigantesco de tiempo, no solo de espacio.

El primer concierto realmente multitudinario del día fue el de Depeche Mode. El escenario Santander fue llenándose para asistir al espectáculo de la mítica banda. Salieron media hora tarde, lo cual provocó que el resto de conciertos de los escenarios principales que vinieron después también se retrasaran. Una gran M aparecía por fin en la pantalla, inaugurando el show, donde se iban proyectando diferentes recursos visuales, por momentos hipnóticos, que lograban crear una atmósfera oscura e inquietante. Aunque, por supuesto, lo más electrizante que sucedía en ese escenario era la propia música y sus responsables. Dave Gahan aún posee la actitud que uno espera de la estrella del rock que es: pavoneándose con gracia, posando para el público, derrochando carisma por todas partes. Su voz sigue sonando espectacular, y su presencia es arrolladora.

Los británicos acaban de publicar su disco ‘Memento Mori’, y abren su set con dos canciones del mismo, ‘My Cosmos Is Mine’ y ‘Wagging Tongue’, que brillan en sus versiones en directo. Aunque enseguida echan la vista atrás y tiran de su largo catálogo de éxitos como ‘Walking In My Shoes’ o ‘It’s No Good’.

Efectivamente, en su primera vez en España tras la muerte de Andy Fletcher, al que se dedica el tema ‘World in My Eyes’ con proyecciones suyas con los ojos abiertos y cerrados, Martin y Dave optaron por un espectacular “greatest hits”. Siguieron encajando algún tema del nuevo, como el excelente ‘Ghosts Again’, y algún capricho como ‘John the Revelator’. Pero es que la sucesión de clásicos fue tremenda: ‘Everything Counts’ con unas proyecciones de “manos ladronas” y un ritmo más electro, ‘Precious’, ‘Home’ con Gahan al final bailando el tarareo del público una vez que Martin la había finiquitado, ‘Stripped’, ‘Enjoy the Silence’… y luego lo de los bises.

El acertado retraso de media hora del show -de lo contrario hay gente que se lo habría perdido- nos hizo plantearnos si prescindirían de ese bloque. Pero sonaron ‘Just Can’t Get Enough’, ’Never Let Me Down Again’ y ‘Personal Jesus’ y ahí fue emocionante ver a los fans de Kendrick Lamar que aguardaban, grabar vídeos para el recuerdo. Por lo demás, el público de las últimas filas había permanecido mucho menos entregado que Dave y Martin.

Si hubiese que elegir un rapero de los últimos 10 años, es prácticamente imposible no pensar en Kendrick Lamar, por su urgencia social y su visionario acercamiento al género. Sus letras le han valido un premio Pulitzer, su talento ha conquistado tanto a la crítica como al público desde sus inicios. Ver a Kendrick Lamar en Madrid por primera vez era cuestión de tiempo, aunque se ha hecho de rogar más de lo que debería. Su primer show en la capital española se enmarca dentro de la gira de su más reciente trabajo, ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, pero sobre todo, le sirve para repasar sus singles más exitosos.

Con nadie más sobre el escenario que su propia presencia y una enorme tela con pinturas que reivindicaban y celebraban la cultura negra, empezaba la introducción de ‘The Heart Part 5’ encadenada a ‘N95’. Kendrick, con un chándal rojo brillante y gafas de sol, es una presencia magnética. Se mueve de un lado al otro con energía y recita sus versos a un ritmo que impresiona por su altísimo grado de dificultad. El público, joven y ecléctico, está entregado y consciente del privilegio que supone estar presenciando un espectáculo suyo.

Poco más adelante, unos bailarines vestidos de blanco y negro se unen al artista en el escenario. Con expresivas coreografías, acompañan las canciones mientras que la gran tela que hacía de fondo cambiaba y mostraba distintos cuadros. ‘ELEMENT.’ es la primera que moviliza a la gente, pero tan solo un par de temas más tarde la supera ‘King Kunta’, coreada con entusiasmo por los asistentes. El sonido del concierto es impecable, también lo es el carisma de Kendrick, que consigue trasmitir que todo lo hace sin aparente esfuerzo.

Sin embargo, algunos momentos funcionan mejor que otros, y es ligeramente decepcionante ‘LOYALTY.’, una canción que no termina de convencer en su versión en directo, ya que la voz de Rihanna es el alma de esta y ocupa un lugar amplio e irremplazable. Tampoco lucen con la misma intensidad las canciones de su nuevo álbum como el resto, aunque hay excepciones como ‘Count Me Out’. En general, al artista se le ve más cómodo repasando sus éxitos y viendo cómo la gente disfruta de ellos. ‘Money Trees’ es un momento particularmente eufórico, donde hasta uno de los bailarines se monta en un monopatín mientras el público la corea con energía.

Hacia el final del set, Baby Keem es invitado al escenario para defender ‘Family Ties’. ‘Alright’ –uno de los mejores cortes de su obra maestra ‘To Pimp a Butterfly’- y ‘Savior’ ponen punto final a un concierto que sirve como despliegue del gran talento de Kendrick Lamar. Pese a algunas irregularidades de ritmo, poco más se puede objetar de un espectáculo convincente y siempre bien ejecutado.

Más crónicas, a lo largo de la mañana. Sebas E. Alonso, Fernando García.