Primavera Sound Madrid cancela la jornada del jueves por amenaza de lluvias

El festival Primavera Sound Madrid suspende su jornada del jueves por motivos de seguridad ante la adversa previsión meteorológica. Aquí os dejamos su comunicado:

«Debido a las persistentes inclemencias meteorológicas vividas en las últimas semanas que han afectado a la preproducción del festival y ante la adversa previsión que se espera para el jueves 8 de junio, con fuertes tormentas durante la tarde, en estrecha coordinación y de acuerdo con el Ayuntamiento y la Policía Local de Arganda del Rey y siguiendo las recomendaciones y consideraciones de los informes técnicos pertinentes, la jornada del jueves 8 de junio de Primavera Sound Madrid en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey queda suspendida por motivos de seguridad, así como la actividad en el Cívitas Metropolitano prevista para este jueves. La programación del Auditorio Primavera (The Music Station) para la jornada se mantiene.

Primavera Sound Madrid sigue adelante y abrirá sus puertas en la Ciudad del Rock en Arganda del Rey para las jornadas de viernes 9 y sábado 10 de junio. La jornada inaugural de esta misma tarde en el Cívitas Metropolitano también sigue su curso aunque, debido a la lluvia, la apertura de puertas se ha retrasado y La Paloma no ha podido actuar finalmente; el resto de actuaciones siguen en sus horarios previstos.

Seguiremos informando sobre cualquier novedad a través de los canales de comunicación oficiales del festival en web y redes sociales. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda causar y os agradecemos vuestro apoyo.

Operativa de entradas:

Las entradas de día para la jornada del jueves 8 de junio serán válidas para las jornadas del viernes o del sábado sin necesidad de realizar gestiones adicionales. En caso de no utilizarse en ninguna de las dos jornadas restantes, una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible, se recibirá la devolución del importe de la entrada de día de forma automática».

