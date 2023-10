El indie sólo se transforma: Viva Suecia son disco de oro

El artículo «¿El fin del indie?», originalmente publicado en nuestro Anuario 2022, es lo más visto de la web esta semana. Recuperado con motivo del podcast con El Columpio Asesino, ha interesado particularmente a nuestros lectores, algunos de los cuales apuntan que el indie, más que un estilo, era un canal de distribución.

En ese caso, Viva Suecia no serían indies desde su fichaje por Universal, pero hay que apuntar que el grupo está en su mejor momento de popularidad tras haber comenzado, en otros tiempos, publicando sus álbumes en Subterfuge y estrenando sus vídeos en JENESAISPOP. Fue el caso de ‘Adónde ir‘, ‘Bien por ti‘ o ‘Permiso o perdón‘. La banda murciana se acaba de hacer con su primer disco de oro, fiel a un estilo que algunos podrían seguir considerando «indie» dada su influencia del noise, el rock noventeros y el pop británico de aquella década.

- Publicidad -

‘El amor de la clase que sea‘ es, por tanto, disco de oro, dada la distribución de 20.000 copias en España. Según las tablas de Promusicae, había vendido 18.027 unidades la semana pasada, cuando cumplía 52 semanas -un año- en listas. Desde Universal nos recuerdan que las unidades que les faltaban se han vendido en tiendas que no computan para Promusicae.

Aunque es curioso, bastante inesperado, averiguar que el fuerte de Viva Suecia no es la venta física, sino el streaming. De los 18.000 puntos que lleva ‘El amor de la clase que sea’, más de 11.000 vienen del streaming, y tan sólo unas 7.000 de la venta física. Prueba de que su música ha conectado con gente joven que a duras penas sabrá quiénes son Los Planetas, no digamos ya Le Mans. El cuarto álbum de Viva Suecia ha vendido, eso sí, más vinilos que CD’s. Hasta 3.875 copias han sido computadas por Promusicae, por lo que probablemente sean más de 4.000 sumando tiendas que no aportan datos a Promusicae.

- Publicidad -

Por otro lado, Viva Suecia han colgado el cartel de «todo vendido» con varios meses de antelación, tanto en el WiZink Center de Madrid, despachando más de 15.000 entradas, como en el Sant Jordi Club de Barcelona, donde caben casi 5.000. Las citas no son hasta el 2 de marzo, y el 9 de febrero, respectivamente, pero ya no hay más tickets a disposición del público. El tour de 54 fechas ha vendido 40.000 tickets en todo el país, la mitad entre Madrid y Barcelona.

Os dejamos con el gran hit del álbum, ‘Bien por ti’.