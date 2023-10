Yung Beef es una swiftie más en ‘MENTAL BREAKDOWN’

Desde la publicación del que para muchos (me incluyo) es el mejor disco de Yung Beef, ‘ADROMICFMS 4‘, han pasado ya cinco años. Cinco años en los cuales Fernando no ha parado, y nos ha regalado temazos tanto en su faceta soft como en la chunga, sin olvidar por supuesto el perreo: ‘Cielo’, ‘Un corazón y una flecha’, ‘Si mañana me muero’, ‘METALLICA’, ‘Palm Demons’, ‘Empezar de cero’… así podríamos seguir.

Pero es cierto que ‘ADROMICFMS 4’ tiene un lugar especial para sus seguidores. Y este año estamos de enhorabuena, porque parece que va a llegar su continuación, ‘ADROMICFMS 4 ½’, de la cual conocíamos ‘DRUGSTORE’, ‘AL DENTE’… y, desde esta pasada semana, ‘MENTAL BREAKDOWN’. Hoy es nuestra Canción del Día.

- Publicidad -

Realmente, el artista ya le había dado el regalito a los fans por Youtube hace unos meses, y el mes pasado subió incluso una Live Session de VEVO, pero, desde ahora, ‘MENTAL BREAKDOWN’ está oficialmente en plataformas. ‘MENTAL BREAKDOWN’ es uno de esos temas en los que Yung Beef se abre y cambia la bravuconería por vulnerabilidad, hablando de clásicos en su discografía como “zorras, drogas, esquizofrenia” o “demonios que me atormentan”, de sentirse aislado y solo (“ayúdame a comprender / los veo a todos tan lejo, tan lejo, tan lejo”), y dejándonos uno de esos versos para el recuerdo como bien sabe hacer: “me tortura el recuerdo / sería muy loco estar cuerdo”.

‘MENTAL BREAKDOWN’ tiene, además, un extra que os va a sorprender a más de uno y que, si sois fans de Taylor Swift, sabréis cuál es nada más darle al play. Sí, parece que Fernando ha sampleado la melodía de ‘Maroon’, una de las mejores canciones de ‘Midnights‘, el último trabajo (re-grabaciones aparte) de Taylor. El granadino es bastante aficionado a los samples; sin ir más lejos, en nuestra reseña de ‘Gangster Paradise’ nos hacíamos eco de cómo sampleaba en el mismo trabajo tanto a Coolio como a Lana del Rey. Lo de Lana es especialmente destacable porque no es la primera vez que lo hace, y porque más de una vez ha hablado de su pasión por ella (incluso su user de Youtube sigue siendo “YUNG BEEF AKA LANA DEL REY”), pero no nos imaginábamos que además fuera swiftie.

- Publicidad -

¿Se animaría a escuchar el disco precisamente por la colaboración con Lana? ¿O ya era fan de antes? En ese caso, ¿será más de ‘folklore‘ o de ‘Reputation’? ¿Habrá ido al cine estos días a ver The Eras Tour? ¿Intercambiarían Zahara y él impresiones de ‘Midnights’? Y lo más importante: ¿se enterará Taylor Swift de esto? ¿Acabarán cantando un mashup de ‘Maroon’ y ‘MENTAL BREAKDOWN’ cuando venga a España el año que viene? ¿O su reacción será más bien decirle a sus abogados “que no queden ni los huesos”? Muchas preguntas.