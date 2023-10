Lady Gaga canta varias canciones con U2 en Las Vegas

Lady Gaga está sacando a pasear su afición por el rock en sus últimas apariciones públicas. Hace escasos días ha actuado en directo con los Rolling Stones para cantar por primera vez en vivo su tema conjunto ‘Sweet Sounds of Heaven’, que aparece en el nuevo disco de los Stones, el decepcionante ‘Hackney Diamonds‘ (y no por este tema precisamente).

Esta noche, Gaga ha sido la artista invitada en el concierto de otro grupo de rock veterano, U2. Los de Bono están metidos de lleno en la ejecución de su residencia en Las Vegas, ‘U2: UV Achtung Baby Live’, donde repasan su mítico disco de 1991, y Gaga, que acaba de completar la última parte de su propia residencia en la ciudad del pecado, ‘Jazz & Piano’, se ha pasado a saludar.

U2 & Lady Gaga – I Still Haven't Found What I'm Looking For (Live at Sphere Las Vegas) pic.twitter.com/D7K6qJclkX — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) October 26, 2023

Vestida de cuero, Gaga ha cantado con U2 dos temas del repertorio de la banda británica, ‘All I Want is You’ y ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’, y de su catálogo propio, con la ayuda de U2, ha recuperado su éxito ‘Shallow’.

Presentando a Gaga al escenario, Bono ha dicho que es «la mujer más audaz y vivaz en cualquier lugar en que esté» y la ha llamado «divina». Siguiendo con las analogías religiosas y místicas, Bono, además, ha declarado que Gaga es la «virgen vestal de Las Vegas».

Un altro video di Gaga e gli U2 che cantano Shallow a Las Vegas pic.twitter.com/x64Jw7Mh1r — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) October 26, 2023

Lady Gaga, muy presente este año (o más bien su nombre), gracias al hit de Peso Pluma, no publica single propio desde 2022. ‘Hold My Hand’, su canción para ‘Top Gun’, recibió sendas nominaciones a los Oscar y los Globos de Oro. Recientemente, Gaga ha sido vista saliendo de un estudio de grabación en Nueva York, pero no parece que el sucesor de ‘Chromatica‘ (2020) vaya a llegar muy pronto.