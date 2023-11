Los Beatles se despiden en ‘Now and Then’, su canción final

Los Beatles han publicado la que es su última canción: ‘Now and Then’. El tema pone el cierre definitivo a la discografía del grupo legendario, con un lanzamiento tanto en formato digital como en formato físico.

‘Now and Then’ ha sido compuesta por John Lennon, quien también la interpreta. Sin embargo, en el proceso de creación han participado Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr a lo largo de más de cuatro décadas. Después de tanto tiempo, el broche final lo han puesto Paul y Ringo.

- Publicidad -

Según declaró McCartney en el programa BBC Radio 4’s Today, la canción ha sido grabada con ayuda de la inteligencia artificial, que se empleó para extraer las voces y el piano de una maqueta de John Lennon. McCartney añadió que la idea de utilizar la inteligencia artificial se le ocurrió al director Peter Jackson, que «fue capaz de extraer la voz de John de un trozo de cassette».

La letra del tema se puede interpretar como una carta a quienes han acompañado al grupo desde sus inicios. «De vez en cuando te echo de menos», cantan en el estribillo. No obstante, el final es más revelador: «Y, si lo logro, es todo gracias a ti». Pese a que parte de la letra no es reciente, es evidente que la selección de esta canción para concluir su carrera no es casualidad.

- Publicidad -

El lanzamiento de ‘Now and Then’ viene con un detalle que apreciarán los fans del grupo: el vinilo no solo contiene la nueva canción, sino que también está grabado su tema debut, ‘Love Me Do’. De esta forma, el single de doble cara empareja ambas canciones, llevando al oyente desde sus inicios en Reino Unido en 1962 hasta su última canción.

Los Beatles también han publicado ‘Now And Then – The Last Beatles Song’, un documental de 12 minutos que narra la historia detrás de ‘Now and Then’ y que en pocas horas acumula más de 2 millones de visualizaciones.