De momento no tendrá su propia sección diaria en los periódicos de Estados Unidos, pero poco le falta: Taylor Swift ya cuenta con su primer periodista a tiempo completo. Después de varias semanas en las que la cadena de periódicos Gannett, una de las más grandes de EEUU, ofrecía el empleo de periodista swiftie, hoy esa búsqueda ha concluido.

El afortunado es Bryan West, que, a partir de ahora, trabajará en la redacción de USA Today para escribir única y exclusivamente sobre Taylor Swift. Cualquier otra noticia que no tenga que ver con la estadounidense no formará parte de su tarea. Y él ve esto completamente normal. En declaraciones para Variety, ha declarado que «este puesto no es diferente del de un periodista deportivo enfocado en su equipo local». «Soy fan de Taylor y la he seguido durante toda su carrera, pero también tengo experiencia periodística».

Michael Anastasi, vicepresidente de noticias locales de la cadena, ha hablado sobre cómo fue el proceso de selección: «Estábamos muy satisfechos con la calidad de los candidatos. Había de todo: desde reporteros veteranos, incluido al menos un reportero muy consolidado de la Casa Blanca, hasta swifties que tienen blogs y son personas influyentes. Y, por supuesto, había varios aficionados que simplemente seguían sus sueños y esperaban que les tocara la lotería. Pero al final nos quedamos con alguien que creo que tiene el equilibrio perfecto entre ser un periodista veterano con un gran talento informativo y alguien que lo entiende todo sobre el mundo de Taylor y el universo en el que está entrando».

Anastasi también ha aclarado que West estará en cualquier lado que involucre a Taylor Swift, ya sea interactuando con el fandom, en las alfombras rojas, en las paradas de su gira o en galas de premios. De hecho, estará en los Country Music Awards en Nashville como parte de su primera semana de trabajo. Pero lo cierto es que Swift no está nominada ni se prevé que asista. No ha querido confesar a Variety si su misión consistirá en preguntar a las estrellas asistentes cuál es su canción favorita del vault de ‘1989 (Taylor’s Version)’.

West ha querido aclarar que será crítico con Taylor Swift cuando sea necesario. ¿Cuál dice que es la prueba? Sabe mencionar sus canciones menos favoritas de la artista: ‘Stay Stay Stay’, ‘False God’ e ‘It’s Nice To Have A Friend’. También ha confesado sus favoritas: ‘All Too Well (10 Minute Version)’, ‘Long Live’, ‘I Did Something Bad’, ‘Death By A Thousand Cuts’ y ‘Wildest Dreams’.

En respuesta a las críticas que pueden surgir por quienes crean que es un insulto crear este tipo de trabajo mientras los puestos tradicionales se recortan a diestro y siniestro en la industria periodística, Michael Anastasi ha declarado que «esto forma parte de una estrategia de transformación muy deliberada para convertirnos en la empresa que necesitamos para crecer, prosperar y estar en condiciones de servir a todas nuestras comunidades locales de todo el país en el futuro».