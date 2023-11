Mujeres: «Los tres hemos hecho esfuerzos para que todo siga»

Mujeres se encuentra en un momento especialmente dulce. ‘Desde flores y entrañas‘, su nuevo disco, puede ser el mejor de su carrera. Además, ha dado al trío de Barcelona su primera entrada en la lista de álbumes oficial de España, nada menos que en el puesto 18. El estupendo dato se debe, en gran parte, a la buena venta de la edición física. Y es que la edición de vinilo ha alcanzado el tercer puesto de los más vendidos en el país.

Cuando me reúno con Pol, Yago y Arnau en su local de ensayo, hace unas pocas semanas, ‘Desde flores y entrañas’ todavía ha de ver la luz. Los chicos, rodeados de instrumentos y cables, dan detalles de la creación del álbum y de su variedad de estilos, y explican los motivos por los que creen ha logrado mantener el proyecto en el tiempo, hasta llegar al lugar en que se encuentran hoy.

‘Desde flores y entrañas’, ¿de dónde viene el título?

Yago: Nosotros escribimos todos a la vez, hay un aire de collage en lo que hacemos, esa cosa de juntar conceptos contrarios o que se repiten, ‘Romance romántico’, ‘Sentimiento importante’… Para este disco hicimos una lista de cosas y, decidiendo las temáticas del disco, cuando sabíamos que iba a ser más introspectivo, de repente Arnau mencionó el título de ‘Potro de rabia y miel‘ de Camarón de la Isla.

Arnau: Empezamos a tirar por ahí, por la idea de las flores, de florecer, y lo combinamos con algo diferente que rompiera con ello. El disco es un arrojo de contar muchas cosas, se puede decir que el grupo se ha «vaciado» y que las canciones le han salido de las “entrañas”. Estas 17 canciones es todo lo que tenemos y son para vosotros.

¿Hasta qué punto fue un punto de inflexión vuestro single con Cariño? Es vuestra canción más escuchada. ¿Dijisteis, tenemos que ir por aquí, este es el camino?

Pol: Aunque empezamos siendo una banda de garaje, nunca hemos querido hacer canciones de género, siempre hemos intentado hacer una canción de pop y mirado mucho las melodías. Con Cariño la cosa rara fue la introducción del sintetizador, las voces femeninas, la estructura… Más que a la melodía, ‘Al final abrazos’ lo que hizo fue abrirnos al público de Cariño. Mujeres parece que es una banda de pogos, sudor y latas de cerveza, pero en realidad es una banda muy melódica.

Yoga: En este disco nos hemos atrevido a un montón de cosas, no solo por ‘Al final abrazos’, también pienso en ‘Algo memorable’, el tema final de ‘Siento muerte’.

El sonido del organillo de ‘Al final abrazos’ está presente en varias canciones del nuevo disco, como ‘Horizontal en llamas’ o ‘Si piensas en mí’.

Pol: Es un teclado (se levanta y toca el sintetizador).

Yoga: Somos fans del lo-fi, de los instrumentos que en principio no son estándar o que no suenan perfectamente afinados. Pensamos en comprar un teclado de los años 60, pero queríamos algo cacharrero, y en el disco hay canciones grabadas con un 4-pistas de cassette. Hay cosas que no cuidamos mucho y el teclado es un ejemplo.

(Pol toca la melodía de ‘Al final abrazos’): Este sintetizador lo encontró Yago por ahí.

Suena a Casiotone, como de juguete, pero hay canciones de Prince que tienen este sonido también.

Pol: Es una cosa de plástico, del cole, Yago lo trajo y me acordé de que mi hermano mayor tocaba este instrumento en el colegio. Es un Bontempi.

Yago: Compramos un segundo teclado por miedo a que se rompiera.

¿Qué temas del nuevo disco habéis grabado con un 4-pistas?

Yago: ‘Temporal sentimental’ y ‘Una pasión concreta’.

La mayoría de temas los habéis grabado en estudio. ¿Cómo le habéis dado unidad a todo?

Yago: Nuestra intención no era sacar un disco tan largo. Cuando estuvimos grabando el disco, queríamos planificar bien el repertorio, aprovechando que íbamos bien de tiempo. Algunas canciones las pensamos para que fueran caras b, para que salieran planchadas con los singles, y en algunos casos no teníamos ni intención de acabarlas. Eso de la unidad ha sido al azar, porque la idea no era que fuera todo un conjunto. Pero han terminado dando variedad al disco. Hay gente que graba con distintos productores. Se podría ser mucho más radical.

¿El disco se diferencia de los anteriores por ser más variado?

Yago: Sin duda.

Arnau: Aunque sea tópico, cada vez tenemos las ideas más claras, tocamos mejor y podemos llegar más allá, que en un grupo de nuestro estilo tampoco es tanto. En este disco, yo por lo menos, tanto en coros como en batería, he conseguido tocar y sonar exactamente como había buscado hacerlo en discos previos pero, por falta de talento o de tiempo, no había podido. Además, hemos tenido más tiempo para ensayar.

Yago: Hemos tenido más tiempo de currar los detalles y de pensar las canciones una por una.

Pol: El disco, en principio, eran 12 temas, y esos eran los que más habíamos preparado, y por otro lado habíamos planeado las caras b, pero al meterlas dentro del disco lo han hecho más variado.

Yago: Fue el sello que nos decía, lo meteríamos todo, lo meteríamos todo. Nos pareció de locos, nosotros los discos los solemos visualizar cortos, pero, en esta ocasión, se ha dado así.

Arnau: Mandamos todas y nos contestaron que les gustaban todas. Desde el sello nos decían que, al ser el sexto disco, era una buena manera de presentarnos de nuevo.

Pol: Es un regreso de la banda por todo lo alto, haciendo algo diferente.

Yago: Hay grupos que nos han dicho “pero si teníais para dos discos”.

Arnau: Creo que ha quedado mejor así que si lo hubiéramos partido en dos discos o en epés. El disco se pasa rápido, aunque sean 17 canciones.

Yago: Nunca nos hemos atascado con un disco, no he tenido la sensación de que tuviéramos que retener los temas.

¿Qué parte del disco estaba ya hecho cuando salió ‘Rock y amistad’?

Pol: Partes, estribillos, puentes, pero canciones enteras no había.



‘Cuando lágrimas arden’ tiene un punto hawaiano, pero cuando parece que va a empezar, se acaba. ¿Era una de las caras b?

Pol: Lo has percibido como un tema, pero realmente eran dos, y decidimos unirlos.

Yago: Aunque la idea de las caras b nos gusta, nos gusta sobre todo acumular un repertorio. Nos gusta escribir canciones que pueden ser “intermisiones”, que no terminan de ser canciones propiamente dichas, pero que nos flipan. Tony Molina lo hace mucho.

¿Os divierte especialmente esta fórmula de canción de empezar con armonías y después desahogaros en guitarras?

Pol: De hecho, cuando antes has hablado de ‘Al final abrazos’, que empieza un poco así, minimal, y luego revienta, eso lo empezamos realmente a hacer haciendo una versión de Grauzone, eso nos marcó el camino. Pero creo que tampoco lo hemos replicado tanto.

Yago: Ese rollo de sonar a los 60 y luego combinar eso con música más cañera nos encanta, pero nunca nos hemos parado a pensar en cómo empiezan o terminan las canciones. Ha sido más de ensayar. ‘Romance romántico’ fue determinante.

‘Horizontal en llamas’ es excepcional en vuestra carrera, no tiene baterías.

Pol: Por eso ha sido el primer single, porque es muy diferente a todo lo que hacemos.

En el disco habláis de amores y desamores, también de fracasos personales, pero me da la sensación de que siempre mantenéis cierta ambigüedad, como que las letras nunca son del todo concretas.

Yago: Nos gusta la ambigüedad, nos gusta hacer frases directas pero que el fondo brille por su complejidad, o por su misterio, dejar las cosas abiertas. No querer responder siempre a todas las preguntas. Es cierto que en los discos abarcamos muchos temas, pero todos ya estaban en ‘Siento muerte’ o en otros discos.

¿De qué letra estáis más orgullosos o tenéis más ganas de cantar en directo?

Pol: Me gustan mucho las letras sencillas, las de ‘Horizontal en llamas’ o ‘Diciendo que me quieres’. O las que tienen un estribillo que es una frase que en directo la pueda cantar la gente con el puño al aire, como ‘Si piensas en mí’.

Arnau: Me viene a la cabeza una frase, “a veces hay que rendirse a la emoción y a los sentidos”, que entra al final de la canción, cuando cambia todo de ritmo, la voz parece de Juanita y los Feos y cambia a un rollo más de punk español. La frase me parece muy chula.

Yago: Me gusta mucho el texto de ‘Cuando lágrimas arden’, porque habla de la pérdida, y creo que ha quedado redonda.

Da la sensación de que estáis emocionados por probar cosas nuevas.

Pol: Dentro de unos límites, somos una banda de rock.

Hay un tema en el álbum, ‘Diciendo que me quieres’, que es Phil Spector total.

Arnau: No me dejaron poner castañuelas, porque está muy escuchado.

Yago: Era ya demasiado.

Arnau: Era un poco caricatura.

Yago: Al final Mujeres es un grupo clásico, que experimenta, pero las canciones aún te llevan a lugares familiares.

Pol: Haces los singles y los 9 temas que te sobran, pueden ser más experimentales.

Yago: El objetivo de un álbum hoy en día no es que se escuche entero, creo, pero hay gente que le mola.

¿Cómo surge la idea de El Club de los Sentimientos, vuestro club de fans?

Pol: Queríamos hacer algo que acompañara el lanzamiento de los singles, y tener una línea directa con el público que es la newsletter. Esto viene de que somos un grupo que desde las redes y los conciertos tenemos contacto con nuestro público. Les contamos cosas del grupo, les hacemos regalos… Es un espacio abierto. En los shows habrá un diálogo con el público, y el material lo pillaremos de lo que ellos nos han enviado.

Vuestra carrera realmente ha sido de fondo. ¿Reflexionáis sobre esto? ¿Qué ha conectado con el público para que os mantengáis tantos años?

Yago: Hablamos mucho sobre ello, el disco también. Yo creo que hay varias razones: el grupo tiene un momento de cambio, a partir del tercer disco, en el paso de cuarteto a trío, y en el paso del inglés al español. Ya llevamos seis años de carrera en este camino y el grupo ha crecido desde ahí. Yo La Tengo, en los primeros 10 años, no se comieron un torrao, y fue con el cambio de bajista, con ‘Painful’, con Matador, que lo petan.

Pol: Nosotros no hemos tenido un gran momento de petarlo, pero con cada disco nos ha ido mejor, poco a poco. Sobre todo hemos seguido tocando, nos hemos mantenido con las guitarras, no hemos hecho reggaetón porque es la tendencia.

Arnau: La clave es que no hemos parado de tocar nunca. Se hace dura la conciliación familiar, ha habido fallecimientos de personas durante toda la época del grupo, y siempre hemos tenido el grupo como una cosa central en nuestras vidas. Todos hemos hecho esfuerzos para que todo siga. Siempre hemos tenido nuestros trabajos aparte del grupo, y eso nos ha hecho ponerle un esfuerzo extra. Ahora estamos más tranquilos.

Yoga: En 16 años recuerdo muy pocos conciertos que hayamos dicho que no a hacerlos.

Pol: Normalmente los grupos sacan disco, tocan y silencio. Nosotros siempre hemos estado en la carretera. Algún periodo de pausa hemos tenido, pero no hemos seguido las pautas de la industria.