Drake lanzará el EP ‘Scary Hours 3’ esta noche

Pese a los retrasos continuos que sufrió su último disco, parece que Drake se encuentra más activo que nunca. Un mes y medio después de que publicara ‘For all the Dogs’, su octavo álbum de estudio, el rapero tiene preparado un nuevo EP que publicará esta misma noche: ‘Scary Hours 3’.

El EP supone la tercera entrega de ‘Scary Hours’, una serie de EPs que el artista comenzó en 2018 y que continuó con una secuela en 2021. El primero de ellos está compuesto por dos canciones, mientras que el segundo está compuesto por tres, incluyendo colaboraciones con Lil Baby y Rick Ross. Todavía no hay ninguna confirmación respecto al número de temas de este nuevo lanzamiento.

Drake ha publicado un tráiler en Instagram en el que presenta ‘Scary Hours 3’: «Hice esas canciones en los últimos cinco días. No tenía ni un compás escrito para esas canciones la noche que salió ‘For All the Dogs’. No es que esté retomando una mierda inacabada. Ya sabes, esto está sucediendo por sí mismo. ¿Y quién soy yo para luchar contra ello?».

