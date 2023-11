‘Meu Amore’ es otro acierto de Sen Senra

Sen Senra continúa embarcado en el proyecto más ambicioso de su carrera, pues ‘PO2054AZ‘ es un disco dividido en varios volúmenes. El primero está disponible desde junio y conforma uno de los discos destacados de 2023. Es el mismo que contiene al menos dos de las mejores canciones de la carrera de Sen Senra, ‘No quiero ser un cantante’ y ‘Uno de eses gatos’.

En los últimas semanas, Sen Senra ha estado lanzando nuevas canciones, pero no está claro si pertenecen al primer volumen, a modo de bonus tracks, o al segundo. Una de esas canciones, ‘Mis amigos opinan lo mismo’, trae el subtítulo de «este volumen pide outro», lo cual invita a pensar en la primera opción. ‘Llorando x 1’, ‘No se preocupe’ y ‘Meu Amore’ han llegado a continuación y pertenecerían al siguiente volumen.

Esta confusa estrategia puede llevar a pensar que Cristian Senra está publicando los descartes del primer volumen de ‘PO2054AZ’, pero en especial ‘Meu Amore’ está muy lejos de ser un descarte. Es la Canción Del Día.

Senra está que lo tira y en ‘Meu Amore’ vuelve a entregar una producción de categoría internacional. Y se da un dato curioso que vale la pena comentar, pues el productor principal de ‘Meu Amore’, que utiliza el nombre artístico de Jambo y ha trabajado con Future o Kodak Black, se llama Raül Bermejo (importante la diéresis para no confundir con el ilustrador) y es español. Claro que, más española que la palabra «jambo», no hay.

La música de ‘Meu Amore’, como la de ‘Uno de eses gatos’, vuelve a crear magia desde la contención. Unos punteos de guitarra introducen la grabación, evocando el sonido de ‘All Night Long’ de Lionel Richie, pero después unos beats rompen la paz atacando con fuerza. ‘Nunca estoy’ de C. Tangana vuelve a ser una comparación adecuada aunque no haya sido una influencia directa.

‘Meu Amore’ es por supuesto una canción de amor, aunque el punto de vista de Sen Senra es diferente al del 99% de los mortales. Cuando canta que «tú y yo somos culto de toda una generación» es imposible no pensar que se está dirigiendo directamente a su pareja, la actriz Ana Rujas. Entre las rimas sui generis, «os separan no sé cuántas horas y eso te encabrona / el tiempo aprieta, pero no me ahoga, si eres mi bombona». Sen Senra, en su salsa.