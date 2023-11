10 joyas que no te puedes perder en Alhambra Monkey Week 2023

Empieza la semana Alhambra Monkey Week 2023. El festival vuelve a Sevilla los días 23, 24 y 25 de noviembre armado con un cartel que incluye nombres fundamentales como Los Planetas, Jimena Amarillo o El Último Vecino, y también un puñado de joyas escondidas que vale la pena descubrir. Después de repasar los 10 artistas imprescindibles de Alhambra Monkey Week 2023 hoy nos centramos en 10 gemas más desconocidas pero entre los cuales se encuentra probablemente tu próximo artista o grupo favorito. Buceando más allá de yavy, Teo Planell o laura katze, de los cuales ya os hemos hablado en más de una ocasión, o de Espineli, cuyo disco reseñamos hoy, te invitamos a descubrir a SanIsidro, Ada Oda…

Faizal Mostrixx

El productor, bailarín y coreógrafo Faizal Mostrixx explora la estética del afrofuturismo mezclando sonidos y ritmos tradicionales de Uganda (de donde es oriundo) y de otros lugares “del este y el sur de África” (según su biografía oficial) con electrónica pensada para los clubs y grabaciones de campo. Su música, como la contenida en el disco ‘Mutations’, busca crear un espacio épico e íntimo al mismo tiempo.



Monikaze

Hay más pop creado en Lituania del que ves en Eurovisión cada año. Con su proyecto Monikaze, la cantante y productora Monika Zenkeviciute comparte sello -Moshi Moshi Records- con Hot Chip, Lykke Li, Bloc Party o Architecture in Helsinki y cuenta a Caribou entre los artistas a los que ha teloneado. Pepinazos como ‘Monster’ o ‘Give Me Your Soul’ deberían gustar a fans de todos los artistas mencionados.



Ada Oda

Sonando a un cruce entre Wet Leg, la frescura de los primeros Strokes y las voces chilladas de The B-52’s, Ada Oda es una banda tan divertida como suena, y más aún, pues, viniendo de Bélgica, cantan en italiano. Esto se debe a que su vocalista Victoria Barracato es hija de un inmigrante siciliano. César Laloux es el músico principal de banda que, con hits como ‘Un amore debole’ o ‘Niente da offrire’, te hará recobrar la fe en aquella cosa llamada post-punk que ya nadie sabe muy bien qué es.



Ángeles, Víctor, Gloria y Javier

Sumándose a la tradición de grupos que se llaman con el nombre de pila de sus integrantes, como Victor y Diego, José y Manuel o Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Ángeles, Víctor, Gloria y Javier es el nuevo supergrupo de la cantante Ángeles Toledano, el líder de Rufus T. Firefly Victor Cabezuelo, la baterista Gloria Maurel y el productor de electrónica Javier Martín, conocido por su proyecto The Flow Flying Panick Atack. ‘Suspiro tierno (La Soleá)’ o ‘Paisaje’ se cuentan entre sus singles ya publicados.



Johnny Labelle

Con un nombre tan de crooner como los de Roy Orbison o Elvis Presley, aunque él es de Atenas, Johnny Labelle posee una voz que haría temblar a Stephen Sanchez. Musicalmente, los ecos a los 50 están ahí, muy presentes por ejemplo en ‘In the Sun’, pero él los cruza con electrónica ambiental a lo ‘Twin Peaks’ o a lo John Maus y con unas melodías que le hacen parecer un trovador salido de otra época.



Fin del Mundo

Entre los grupos de guitarras hispanohablantes más comentados de los últimos meses se encuentra Fin del Mundo, el cuarteto de Buenos Aires que, con singles como ‘La noche’ o ‘El próximo verano’, suma varios cientos de millones de escuchas. Explorando las capas del shoegaze y la emocionalidad del post-rock, Fin del Mundo es un grupo imperdible para los fans de ese rock de guitarras que te hace levitar.



Lorenzo Soria & Sebastian Orellana

Por un lado, Lorenzo Soria, responsable de la dimensión electrónica de Califato 3/4. Por el otro, Sebastián Orellana, cantautor chileno afincado en Sevilla desde 2017. Juntos exploran las posibles intersecciones entre flamenco, electrónica y músicas tradicionales latinoamericanas en ‘Caleuche’, su disco de debut. En Monkey Week ofrecerán un concierto especial donde contarán con la visita de Dandy Piraña de DMBK, entre otros.



MÁQUINA

Desde Lisboa, la música de MÁQUINA replica los sonidos de las “máquinas” y los de una “fábrica plenamente operativa”. Con influencias por supuesto del kraut y del ritmos motorik, pero también la primera electrónica industrial, la música de MÁQUINA recupera el espíritu de Faust y los Eisturzende Neubauten de ‘Kollaps’ y los traslada a la pista de baile, como promete el título de su disco de debut.



SanIsidro

Isidro Rubio se presenta al mundo trajeado, a su guitarra agarrado. A él ya le conocíamos por su trabajo en Wau y Los Arrrghs!!!, pero el de SanIsidro representa un nuevo comienzo. Abrazando todas sus influencias, que son globales, pues van más allá del Mediterráneo y llegan a América Latina o al Caribe, SanIsidro incorpora influencias de flamenco y rock psicodélico magrebí a un proyecto que, como se percibe en su imagen, aspira a la atemporalidad.



Simo Cell

Curtido en algunos de los clubs más importantes del mundo, pues ha pinchado lo mismo en el Fabric de London que en el Berghain de Berlín, el francés Simo Cell lleva quince años de carrera a sus espaldas. En este tiempo, Cell ha co-fundado el sello TEMƎT y ha cultivado un sonido electrónico inteligente, avanzado y que, en su disco de debut ‘Cuspide Des Sirènes’, suena cristalino, elevado a la más alta definición.