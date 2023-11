Kylie Minogue y ABBA no dan puntada sin hilo

En 2021, Björn Ulvaeus de ABBA, y el actor británico Ian McKellen, protagonizaron un curioso gag en el que tejían juntos ropa navideña, como gorros o jerséis. En 2022, Björn y Ian volvieron a sentarse juntos en el sofá para tejer y felicitar las fiestas a sus seguidores.

A punto de convertirse en una tradición navideña, como la canción de Mariah Carey, Björn y Ian se han vuelto a reunir en 2023. Y esta vez, han recibido una inesperada llamada, la de Kylie Minogue.

Kylie llama a Björn para pedirle un favor. «Estoy en Las Vegas, es Navidad… ¿Podrías improvisar algo para la banda, los bailarines y para mí? Lo que has estado haciendo últimamente es increíble». Björn contesta a Kylie que no puede hablar y promete que le llamará más tarde.

En redes, ABBA ha anunciado que «un pedido especial ha llegado este año para nuestro famoso dúo de tejedores. ¿Quién le diría que no a Kylie Minogue?» Ni Kylie ni ABBA confirman el motivo exacto de esta colaboración navideña. En el vídeo, Björn explica a Ian que Kylie le ha llamado para «hacer algo para el estreno de su show en Las Vegas», a pesar de que el show se inauguró hace semanas. Björn anuncia que viajará a Las Vegas para ayudar a Kylie y pide a Ian que le acompañe, y este acepta encantado.

Por supuesto, Kylie Minogue tiene su historia con ABBA, pues en el año 2000 cantó ‘Dancing Queen’ durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Sídney. En 2009, Kylie apareció como artista invitada en el concierto tributo a ABBA celebrado en Londres, y cantó ‘When All is Said and Done’ de ABBA acompañada de Benny Andersson. Además, existe una foto de Kylie y Anni-Frid Lyngstad juntas y cogidas de la mano, pues ambas se conocieron hace años.

‘Voyage‘, el último álbum de estudio de ABBA, vio la luz en 2021, 40 años después del último. ‘Voyage’ contenía un tema navideño, ‘Little Things’, que era lanzado como single en diciembre de ese año. En mayo de 2022 se estrenaba el espectacular concierto de ABBA protagonizado por avatares digitales.

A special request has come in this year for our famous knitting duo, Björn and @IanMcKellen! Who could say no to @kylieminogue? pic.twitter.com/pw6etzAdNb

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 24, 2023