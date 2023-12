DELLAFUENTE y Morad tampoco pueden con Iñigo Quintero

No hay sorpresas en lo más escuchado de esta última semana. Iñigo Quintero, que tiene el principal hit de este final de año en sus manos, se mantiene en la primera posición con ‘Si No Estás’. La incógnita que ahora abre es si su nueva canción, ‘Lo Que Queda de Mí’, logrará siquiera un decente debut en la lista de la próxima semana. Y, si no lo hace, si eso significa que Iñigo Quintero es uno de los tantos one-hit wonders que vienen y van.

Tan grande es el éxito de ‘Si No Estás’ que las ‘Manos Rotas’ de DELLAFUENTE y Morad no han sido suficientes para alcanzar la cima. El tema, que apuntaba al número 1 después de su excelente comportamiento esta semana en plataformas digitales, se ha acabado conformando con el segundo puesto. Esta es su segunda semana en la lista tras su debut en sexta posición, por lo que todavía aspira al número 1 si continúa petándolo y el fenómeno de Iñigo Quintero da un poco de tregua.

Otro de los protagonistas de la semana es Myke Towers. El puertorriqueño, que ha lanzado su disco ‘LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA’, coloca hasta 4 canciones nuevas del mismo: el single ‘La Falda’, que es la entrada más fuerte de la semana en el puesto 6, ‘Cosmeticos’ en el 52, ‘Obvio’ en el 68 y ‘La Capi’ en el 82.

Por otro lado, Quevedo continúa sacando colaboraciones para cerrar un año que es, sin lugar a dudas, el mejor de su carrera. La última, ‘Quizás Si Quizás No’ de la mano de Álvaro Díaz, debuta en la posición 14, añadiendo otro top 20 para el cantante español. Además, también entra la colaboración entre Kali Uchis y Karol G, ‘Labios Mordidos’, que se queda en el número 59. Por último, Estopa completa las entradas de esta semana con ‘Como Camarón’.













