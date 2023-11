Los Latin Grammy más españoles ensalzan a Karol G y Shakira

Por primera vez desde la creación de los Latin Grammy, la noche más importante de la música latina se ha celebrado fuera de Estados Unidos. Y, alejándose del continente americano, España es el país al que ha ido a parar la 24ª edición de los Latin Grammy. Sin embargo, los Grammys Latinos 2023 no se han celebrado un día cualquiera, sino que lo han hecho el 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco. Fuera o no casualidad, Sevilla es la ciudad que se ha vestido de gala para acogerlos.

Con el sabor más español y flamenco posible, Rosalía abría la ceremonia versionando ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado en una actuación tremendamente bella y delicada. El andaluz seguía protagonizando la noche de la mano de Alejandro Sanz, que cantó su clásico ‘Corazón Partío’ en la que fue otra de las mejores actuaciones.

- Publicidad -

Pero si se podía predecir a una de las grandes protagonistas de la gala, esa era sin duda Shakira. Partiendo como una de las artistas más nominadas, no tardó mucho en subirse al escenario. Primero lo hizo para recoger el premio a Mejor Canción Pop por su sesión con Bizarrap, y después lo haría para cantar ‘Acróstico’ acompañada de sus hijos y la sesión junto al propio Bizarrap.

Otra de las protagonistas de la noche fue Laura Pausini, a quien Karol G le entregó el premio honorífico a la Persona del Año. La cantante realizó un midley en el que interpretó algunos de sus mayores éxitos y agradeció el galardón: “Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada. No solamente por tener el gran placer de cantar en español, sino porque me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, como una hermana. No es necesario tener la misma sangre cuando creces con alguien que es tu familia. Los latinos son mi familia”.

- Publicidad -

Entre las anécdotas de la gala, el beef de Rosalía y Rauw Alejandro en sus respectivas actuaciones. Si bien la primera cambió uno de los versos del himno de Rocío Jurado para añadir “Se nos rompió el amor de tanto usarlo… o de no usarlo”, Rauw Alejandro interpretaba ‘Se Fue’ de Laura Pausini en una evidente declaración de intenciones.

Por otro lado, la principal decepción de la noche fue la vuelta a casa de vacío de Pablo Alborán. El artista, que era el español más nominado de la edición optando hasta a 5 estatuillas, perdió en todas las categorías, acumulando así 29 nominaciones sin éxito. Mayor suerte corrieron Quevedo, que ganó el Grammy a Mejor Canción Urbana, o Niña Pastori con su victoria en Mejor Álbum Flamenco.

- Publicidad -

En cuanto a los premios gordos, Shakira se hizo con la Canción del Año por su sesión con Quevedo. El más codiciado, el de Álbum del Año, iría a parar a las manos de Karol G gracias a ‘Mañana Será Bonito’. De esta forma, la colombiana pondría el broche final a una noche que ya estaba siendo muy buena para ella por sus victorias en Mejor Álbum Urbano y Mejor Interpretación Urbana por ‘TQG’ con Shakira. Los triunfos de Natalia Lafourcade en Grabación del Año por ‘De todas las flores’ frente a fuertes contendientes como ‘Despechá’, y la proclamación de Joaquina como Mejor Nueva Artista, completarían el pleno femenino en las categorías principales.

Esta es la lista de ganadores:

Álbum del Año

Mañana será bonito – Karol G (GANADORA)

La cuarta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así́ – Carlos Vives

Canción del Año

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap con Shakira (GANADORA)

Acróstico – Shakira

Amigos – Pablo Alborán & María Becerra

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ella baila sola -Eslabón Armado, Peso Pluma

NASA – Camilo & Alejandro Sanz

Ojos marrones -Lasso

Si tú me quieres -Fonseca & Juan Luis Guerra

TQG – Karol G con Shakira

Un x100to – Grupo Frontera con Bad Bunny

Grabación del Año

De todas las flores – Natalia Lafourcade (GANADORA)

No es que te extrañe – Christina Aguilera

Carretera y manta – Pablo Alborán

Déjame llorarte – Paula Arenas

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/ – Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres – Fonseca & Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora – Karol G

Ojos marrones – Lasso

La fórmula – Maluma & Marc Anthony

Despechá – Rosalía

Correcaminos – Alejandro Sanz con Danny Ocean

Mejor Nuevo Artista

Joaquina (GANADORA)

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Leon Leiden

Maréh

Timø

Compositor del Año

Edgar Barrera (GANADOR)

Kevym Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Mejor Álbum Pop Vocal

Tu Historia – Julieta Venegas (GANADORA)

La Cu4arta Hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 – Alemor

De Adentro Pa Afuera – Camilo

La Neta – Pedro Capó

Mejor Canción Pop

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap Featuring Shakira (GANADORA)

5:24 – Camilo

Bailo Pa Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastian Yatra & Pablo Alborán

Déjame Llorarte – Paula Arenas & Jesús Navarro

Mejor Álbum Pop Tradicional

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda (GANADOR)

A Ciegas – Paula Arenas

Que Me Duela – Camilú

Placeres y Pecados – Vanesa Martín

Mejor Canción Alternativa

El Lado Oscuro Del Corazón – Dante Spinetta (GANADOR)

Aleros/Pompeii – La Vida Boheme

ANASTASIA – Cami

Cicatriz Radiante – El David Aguilar

Traguito – iLe & Mon Laferte

Mejor Interpretación Reggaeton

La Receta – Tego Calderón (GANADOR)

Automático – María Becerra

Feliz Cumpleaños Ferxo – Feid

Gatúbela – Karol G & Maldy

Hey Mor – Ozuan y Feid

Mejor Fusión / Interpretación Urbana

TQG – Shakira & Karol G (GANADORA)

La Jumpa – Arcángel & Bad Bunny

Ojalá – María Becerra

Quevedo Bzro sesión 52 – Quevedo & Bizarrap

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Urbana

Quevedo Bzro sesión 52 – Quevedo & Bizarrap (GANADOR)

La Jumpa – Bad Bunny & Arcángel

Automático – María Becerra

Mi mejor canción: Gocho & Farruko

TQG – Shakira & Karol G

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Álbum de Música Urbana

Mañana Será Bonito – Karol G (GANADORA)

Xtassy – Akapellah

Saturno – Rauw Alejando

3Men2kbron – Eladio Carrión

Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum – Feed

Alma – Nicki Nicole