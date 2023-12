Aitana revisa sus polémicas y apunta al Bernabéu en su tercer WiZink

Lo de anoche en el Wizink Center fue un alivio para Aitana. Se trataba, no solo de su tercer sold out en el recinto, sino de su último concierto en España en 2023, a falta de algunas fechas en Latinoamérica. “Ha sido un año que me llevo para siempre, pero también os tengo que decir que ha sido de los más duros”. Las palabras de Aitana no sorprenden. El Alpha Tour ha sido un éxito rotundo en España, con 10 fechas totalmente agotadas. Tampoco ha estado falto de polémica: críticas de madres locas por el baile más de popstar que puede haber, especulaciones por lloros en el escenario… Normal que Aitana esté en este mood: “Que se venga ya, por dios, el 2024”.

Sin embargo, el año que viene tampoco va a ser de relax para la catalana. Ayer mismo anunciaba el súper concierto que realizará en el Santiago Bernabéu el 28 de diciembre de 2024, tal y como indicaban aquellas fotos de Aitana en el campo. “Yo sé que es muy difícil llenar el Santiago Bernabéu, pero sé que lo podemos conseguir y os prometo que va a ser la mejor noche de vuestras vidas”, contaba entre lágrimas.

Si algo tenían de cierto las críticas sobre el comportamiento de Aitana en el escenario, es que su público está lleno de niños. Y ojo, ella no tiene ningún problema con esto, ni debería. Esto es asegurarte un coro infantil durante todo el concierto, y de gratis. Desde el momento en que se apagan las luces, el WiZink parece una montaña rusa, pero por los gritos ensordecedores, sucediéndose de forma intermitente durante los primeros minutos. A la vez, y pese a lo tremendamente bailable y liberadora que es la música de Aitana, no es que hubiese un gran movimiento en el foso, excepto en temas clave como ‘Mon Amour’, ‘En El Coche’, ‘Mariposas’ o ‘LAS BABYS’.

Aitana se une a los bailarines en un contraluz rojo y negro a lo Kill Bill, mientras suena ‘Alpha09’, y te das cuenta de qué tipo de concierto vas a presenciar. Uno de popstar clásico, con muchos medios (luces, lásers, pantallas, distintos planos de cámara), ritmo non stop, intercalando entre petardazos y baladas y que, pese a ser un set de 24 canciones, es ameno como ninguno. Aitana, muy elocuente durante todo el show, e indiscutiblemente el foco de todo. Antes de cantar ‘Los Ángeles’, esta aparece por primera vez en la pantalla grande y regala una sonrisa pícara al público, como diciendo ‘Aquí otra vez, ¿eh?’. Desde ese momento, se hace difícil apartarle la mirada. Un comentario en nuestro perfil de Instagram lo resume muy bien: “Nuestra Taylor Swift”.

El setlist se compone de canciones de sus tres discos, con especial atención a ‘alpha’ y rescatando las grandes baladas de ‘Spoiler’, el LP que lanzó nada más salir de la Academia de OT: ‘Vas A Quedarte’, con la que el público no sabía si sacar la linterna o la cámara, y ‘Con La Miel En Los Labios’. Sobre esta última, Aitana dijo que no se veía “preparada para hacer esta canción este año” y que “la quería quitar”.

Aunque estas sean los dos baladones absolutos del set, las canciones con las que Aitana deja libre su voz, sin ningún tipo de restricción, son las de ’11 RAZONES’. En especial, ‘NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO’ e ‘= (IGUAL)’. Se nota que Ocaña disfruta con ellas, presentándolas como “uno de mis momentos favoritos” del concierto y admitiendo que tiene un “cariño especial” a este disco. Son las únicas en las que puede soltarse completamente, mientras que en el resto de los temas adopta un registro más comedido.

La verdad es que toda la polémica del baile “sexual”, y entendiendo que no han sido todo rosas, le ha venido genial a Aitana. Al final, se trata del momento más esperado del concierto. Suena ‘miamor’ y automáticamente las 17.000 personas del recinto se ponen en pie para grabar el sensual baile de la catalana. La gente lo disfruta, vitorea, se escandaliza ligeramente y Aitana hasta se crece, haciendo los movimientos que ya sabéis con más ganas que nunca. Por otro lado, una polémica totalmente desmedida para lo que pasa de verdad en el escenario.

Ocaña también ha aprovechado para revelar un aspecto de su personalidad que salió a relucir en el segundo concierto de la gira, cuando soltó unas lágrimas durante ‘The Killers’, para presentar muy hábilmente ‘Ella Bailaba’. “Voy a ser realista, yo estoy todo el tiempo de cara al público y quiero estar lo más arriba posible porque habéis pagado una entrada para disfrutar”. De momento, Aitana todavía es humana. “Me gusta llorar, lloro mucho y también me gusta ser transparente con mis emociones”.

Después de ‘Pensando En Ti’, intercalada con ‘Sweet Dreams’ en lo más cercano a una rave que va a haber en un concierto de Aitana, quedaban poquitas canciones. Sorprende que no haga bis. “No me gusta hacer lo de irme y volver, así que esta es la última”. De esta forma, con ‘Formentera’ de fondo, Aitana Ocaña termina su tercer sold out en el WiZink Center, el cual ya se le ha quedado pequeño. “No sé cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a estar en este recinto tan increíble”. De momento, Aitana tiene un “vuelo directo para el Bernabéu”.