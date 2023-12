Karmento no quiere más «Fangos» en su vida

Karmento publicará su nuevo disco ‘La serrana’ el próximo mes de febrero. Además, ya ha anunciado algunas fechas de presentación que podéis comprobar bajo estas líneas. Será su primer álbum después de su exitoso paso por Beniform Fest con ‘Quiero y duelo‘: la artista manchega no ganó, pero sí se clasificó para la final y ganó nuevo público.

El single del sucesor de ‘Este devenir‘ es una doble «cara A». Por un lado, está el tema ‘Fangos’. Y por otro, ‘La loca del pueblo’, unos verdiales más tradicionales en honor a «los diferentes, borrachos y trastornados» que encuentran cobijo en una comunidad. El primero, más experimental, es nuestra Canción del Día.

Según la nota del sello El Tragaluz, ‘Fangos’ representa «un lugar donde establecer la voluntad por encima del deseo, manifestar los verdaderos placeres y expresar los límites, practicar las diversas formas de amar y aceptar el paso del tiempo, la pérdida de la juventud y la bienvenida de la sabiduría». También es un «agradecimiento de Karmento a todos los hombres buenos que han pasado por su vida y han operado en su transformación».

‘Fangos’ también celebra la diferencia, como ‘La loca del pueblo’, a su manera. Empieza casi como una producción de ambient, tétrica pero rítmica. Como “spoken word”, habla en ese momento de un “miedo repugnante a oler mal, chochear, a hacerse vieja”. Ahí parece mentira, pero el tema ofrecerá un estribillo propiamente dicho.

“Si picas a mi puerta”, primero “teaseado” y luego desplegado y celebrado, sí se convierte en ese coro al que unirse en esos conciertos de que hablábamos. Karmento apuesta una vez más por dejar la toxicidad a un lado. Aunque el mal aceche (“entre el ansiar que me quieran y luego repelerlo, tengo para una vida entera”), la artista no quiere más dramas en su vida, porque bastante tiene ya con los suyos: “vente con flores y cantos, no me traigas otros fangos que bastante tengo con los míos”.

Fechas confirmadas:

– 23 de febrero: Teatro Eslava (Madrid)

– 24 de febrero: Sala Wolf (Barcelona)

– 5 de abril: Teatro Circo (Albacete)

– 10 de mayo: Teatro de las Esquinas (Zaragoza)

– 14 de junio: Sala X (Sevilla)

– 15 de junio: Cochera Cabaret (Málaga)