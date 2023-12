Libianca entrega una nueva joya en ‘Mistaken’

En enero, os recomendábamos ‘People‘, el maravilloso afrobeat de Libianca, una cantante de 22 años curtida en The Voice. Entonces, ‘People’ era la canción más viral en el mundo. Con el paso de los meses se convertía en uno de los grandes «growers» del verano… y, al llegar diciembre, se puede decir que ‘People’ ha sido uno de los grandes éxitos del año.

‘People’ ha sido número 1 en Países Bajos, número 2 en Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda y número 5 en países como Dinamarca, Sudáfrica o India. El tema está certificado con varios discos de Platino (también en Estados Unidos) y acumula 520 millones de reproducciones solo en Spotify. Con estos datos en la mano, ‘People’ representa una de las grandes ausencias en las nominaciones a los premios Grammy. Como mínimo Libianca merecía competir en la categoría de Artista revelación, pero no ha habido suerte.

Pero no todo son premios. Libianca continúa su carrera después de ‘People’ y, este pasado viernes, ha lanzado su epé de debut. ‘Walk Away’ contiene ‘People’, también el popular single ‘Juh’, y cuatro nuevos temas en los que vale la pena detenerse. Especialmente en ‘Mistaken’, una nueva maravilla de Libianca que hoy seleccionamos como Canción Del Día.

Libianca sigue en ‘Mistaken’ mimando ese sonido de afrobeat suave y relajado que la ha dado a conocer. Un humeante saxofón emerge ahora, no obstante, en la grabación, llevándola a la sensualidad de Sade. Acompañada por Chloë y del cantante nigeriano Oxlade, Libianca entrega una composición preciosa e hipnótica que no renuncia a la melancolía de su canción más popular. Vocalmente, su manera de acariciar la melodía le hace merecedora de todos los premios habidos y por haber, los reciba o no.

En cuanto a la letra, ‘Mistaken’ habla de ese amor que provoca más dudas que certezas. Libianca cree que puede estar «equivocada» con su elección, pero está dispuesta a descubrirlo. «Me entretengo con un hombre, que no merece mi amor, quizá deberíamos salir algún día, creo que podrías ayudarme a llenar el vacío que siento en mi interior», canta. La depresión ya era un tema abordado en ‘People’. En ese caso, Libianca cantaba sobre su dependencia del alcohol. En ‘Mistaken’, el «error» podría ser otro, pero la canción vuelve a ser un acierto.