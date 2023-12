Noches del Botánico confirma a PJ Harvey, James Blake, Take That…

Noches del Botánico ha anunciado los primeros nombres de su edición de 2024. PJ Harvey, James Blake, Take That, Julieta Venegas o Queens of the Stone se encuentran entre los artistas confirmados hoy por el ciclo de conciertos madrileño.

La primera fecha de Noches del Botánico anunciada, el 7 de junio, marca el concierto de PJ Harvey, autora de uno de los mejores discos de 2023. La última, el 27 de julio, el de Toto, el grupo autor de la archiconocida ‘Africa’, entre otros éxitos.

- Publicidad -

Durante el mes de junio están previstos, además, y según revela el avance de la programación de Noches del Botánico, los conciertos de Mikel Izal el 13 de junio, Status Quo el 15, Queens of the Stone Age el 20 y Glen Hansard / St. Paul & the Broken Bones el 23.

James Blake abrirá la programación de julio, con una actuación programada el día 4. A continuación, Lorena McKennitt actuará el 9, Julieta Venegas y Kevin Johansen el 13, Take That el 17, Vulfpeck el 21, James Blunt el 22, Simple Minds el 24, Passenger el 25, hasta llegar a Toto.

- Publicidad -

Las entradas para Noches del Botánico se pondrán a la vente el jueves 14 de diciembre a partir de las 12 horas en la web del festival, que volverá a tener lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en la Universidad Complutense de Madrid.