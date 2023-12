Shirley Manson de Garbage para una pelea durante un concierto

Garbage se encontraba ofreciendo su esperado concierto en el evento ‘Almost Acoustic Christmas’ de la emisora de radio estadounidense KROQ, cuando Shirley Manson advirtió que dos personas estaban peleando en el público y decidió detener la reyerta desde el escenario.

En un vídeo que documenta la escena subido a Youtube se aprecia a Manson cantando ‘Wolves’ cuando la cantante escocesa detiene la actuación de repente. «¿Qué coño estáis haciendo? ¿Qué coño os pasa? A la mierda eso. No sé, chicas, no sé qué ha pasado y, francamente, no me importa», expresa la artista.

Visiblemente afectada por la situación, Manson insiste en que los motivos de la pelea no le incumben: «Ya hay mucha mierda ocurriendo en el mundo. ¿No tenemos suficiente mierda en el mundo, que os tenéis que poner agresivos en medio de una fiesta navideña?» A continuación, Manson recurre a seguridad: «quiero que averigüéis lo que está pasando, no quiero que nadie salga herido».

‘Wolves’ era apenas la tercera canción del set de Garbage en el evento navideño celebrado en Los Ángeles. Además, tocaron ‘Vow’, ‘Stupid Girl’, ‘#1 Crush’, ‘Only Happy When it Rains’ y ‘Push It’.

Garbage lanzaron su último álbum de estudio, ‘No Gods, No Masters‘, en 2021. Entonces tuvimos ocasión de hablar con Shirley sobre él y de repasar la discografía de Garbage en profundidad. En 2022 llegó al mercado ‘Anthology’.