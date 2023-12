Kanye West «samplea» a Backstreet Boys en su nuevo disco

‘Everybody‘ de Nicki Minaj no será el único tema titulado así que salga esta semana fusilando un clásico del pop. Kanye West también prepara su propio ‘Everybody’, pero él no ha recurrido a ‘Move Your Feet’ de Junior Senior (2002), sino a un single publicado unos años antes, el archiconocido ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ de Backstreet Boys (1997).

Kanye ha estrenado ‘Everybody’ este 12 de diciembre en directo durante la presentación de ‘Vultures‘, su nuevo disco conjunto con Ty Dolla $ign, en Miami. Ye no ha sampleado el single de Backstreet Boys, sino que ha recreado el estribillo, aunque, en lugar de cantarlo él, lo canta su colaborador Charlie Wilson. Lil Baby también aparece en el tema.

Acorde con el tracklist oficial de ‘Vultures’, ‘Everybody’ abrirá el largo, que estará compuesto por 18 cortes, a menos que West modifique el contenido de ‘Vultures’ a última hora, como ha solido hacer con otros de sus lanzamientos. Hablando de Nicki Minaj, se espera que la autora de ‘Pink Friday 2’ aparezca en ‘Vultures’, concretamente en el tema ‘New Body’.

En la «listening party» de ‘Vultures’ han pasado otras cosas. North West, hija de Kanye, se ha personado en el escenario para interpretar el verso que ha grabado -a sus 10 años- para el álbum de Kanye y Ty Dolla. North West rapea justamente en ‘Vultures’, el corte que da título al disco.

En otro momento del evento, Kanye ha vuelto a expresar que él no es «antisemita», un año después de declarar públicamente su admiración por Hitler. Kanye ha recibido críticas por el atuendo de color negro que ha vestido durante el evento, similar al de Ku Kux Klan.