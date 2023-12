Nicki Minaj samplea a Cyndi Lauper, Blondie, Billie Eilish y… ¡Junior Senior!

Al fin este viernes se ha publicado ‘Pink Friday 2’ después de innumerables retrasos. El nuevo disco de Nicki Minaj es un mastodonte de 22 canciones que además parece que pueden llegar a ser 26 durante los próximos días, según se desprende de sus Stories.

El último single, la balada ‘Last Time I Saw You’, es el corte 21. El sencillo anterior, ‘Super Freaky Girl’, aparece como pista 16. Y hay muchos más atractivos: ‘Needle’ con Drake es un dembow hecho para las listas de éxitos de 2016, y ‘Cowgirl’ es un tema de pop puro y duro producido por Dr Luke, en el que colabora Lourdiz.

Pero son los samples tan notorios los que más están dando que hablar. El disco se abre sobre una canción de Billie Eilish, en concreto ‘When The Party’s Over’. Esta composición de Finneas ha dado lugar a ‘Are You Gone Already’. Cyndi Lauper ha dado su visto bueno a ‘Pink Friday Girls’, que samplea ‘Girls Just Wanna Have Fun’. ‘Heart of Glass’ de Blondie es la inspiración de ‘My Life’. También muy reconocible es el sample de Lumidee en ‘Red Ruby da Sleeze’ (que salió el pasado mes de marzo) y así hasta medio disco, como podéis comprobar en Wikipedia.

El tema que seleccionamos hoy como Canción del Día es ‘Everybody’. Lil Uzi Vert es quien acompaña a Nicki Minaj en este tema que recupera el hit ‘Move Your Feet’ de los definitivamente olvidados Junior Senior. Los daneses tuvieron su momento a principios de los años 2000, llegando al top 3 en las listas británicas con aquella canción, pero fueron incapaces de calar en Estados Unidos. Se separaron en 2008, aunque el tema ha permanecido en la imaginería popular durante la era streaming y suma 230 millones de reproducciones en Spoti al lanzamiento del álbum de Nicki.

Minaj los ha recuperado con bastante gracia. El tema de nu-disco parecía inspirado por la obra maestra de Avalanches ligeramente anterior, y Nicki la utiliza para pedir que no paren los beats, para jactarse de partirlo sin salir de su casa millonaria o de poner pollas «más duras que un roll». Lil Uzi Vert acude para hablar de los celos que sienten sus «perras» y de mover pies hasta la muerte. Puras excusas para bailar y hacer vogue en un tema que ya ha empezado a circular por TikTok.