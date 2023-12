Azealia Banks dice que «los gays» le han «arruinado la vida»

Azealia Banks lleva tiempo sin publicar música, pero eso no significa que esté desaparecida. Ni mucho menos. La artista ha acudido hoy a X, antes Twitter, para desahogarse sobre diversos temas y responder a algunos seguidores. Entre las declaraciones más importantes destaca la de que «los gays» le han «arruinado la vida».

Todo comenzó con un hilo de tuits escritos por la artista en los que confesaba que no le había gustado ‘Pink Friday 2’, el nuevo disco de Nicki Minaj. «No creo que Nicki entienda que el aspecto más singular de su impacto cultural fue el permiso que dio a las raperas para ser increíblemente femeninas», escribe en un tuit. «Nicki Minaj fue la primera rapera que no trató de emular la estética del rap masculino. Hoy en día ha dejado su auténtica estética de Barbie para masculinizarse», continúa.

Pero, más tarde, el hilo de tuits fue dando rodeos y Azealia Banks terminó criticando a Diddy, rapero que sigue viéndose envuelto en controversias y acusaciones por agresiones sexuales. La artista, que hizo alusión a que Diddy fuera gay, recibió una respuesta irónica de un usuario que la llamó «de broma» homófoba. «Joder, es 2023 y todavía hay gays básicos en Twitter buscando homofobia como si a alguien le importara o alguna vez le hubiera importado», contestó Banks en mayúsculas.

Los comentarios fueron aumentando y la artista siguió inmersa en la discusión. «Te crees que has dado un zasca, pero recuérdanos por qué ya no haces música y has recurrido a vender jabón», escribió un usuario. Ella no tardó en responder: «Porque, sinceramente, la negativa de los gays a dejarme ganar tranquilamente millones de dólares porque quieren que les entretenga por un penique me hace darme cuenta de que la regla del negro arruinado se aplica a todos los hombres. No puedes permitirte mi música, bebé».

Más tarde, Azealia Banks volvió a tuitear: «Después de todos estos años de falsa indignación y estrés, el hecho de que cualquier hombre gay piense que estoy mínimamente ilusionada en sacar más música para que puedan gritar y desperdiciar la vida de una mujer negra me resulta gracioso». «Habéis arruinado los que deberían haber sido algunos de los mejores años de mi vida. Me habéis jodido, acosado y mentido impidiendo cualquier tipo de éxito mientras fingíais desearme lo mejor… Y ahora mendigáis nueva música. Lamentable», concluye.

No I didn't. I don't think Nicki understands that the most unique aspect of her cultural impact was the permission she gave female rappers to be insanely feminine. Nicki Minaj was the first female rapper to not be trying to emulate male rap aesthetics, she was unapologetically https://t.co/7ziPNgbDo9 — Azealia Banks (@CHEAPYXOMIAMI) December 14, 2023

You lot have truly ruined what we're supposed to be some of the best years of my life. Blackballed me, harrased me, lied on me, actively hindering any success while pretending to wish me the best…….. And now begging for new music. Pitiful. — Azealia Banks (@CHEAPYXOMIAMI) December 14, 2023