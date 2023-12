Sabrina Carpenter canta a la Navidad en ‘santa doesn’t know you like i do’

Sabrina Carpenter también canta a la Navidad. La artista, que ha publicado este año su tercer álbum de estudio, se dispone a cerrar uno de los mejores años de su carrera con ‘fruitcake’, el EP navideño que nunca falta en la discografía de cualquier cantante. Este, aunque en un principio pueda parecer tan olvidable como los demás, tiene un sabor tan Carpenter que hace que merecezca la pena.

Compuesto por 6 canciones, en ‘fruitcake’ hay lugar para la versión navideña de su hit ‘Nonsense’ de ‘emails i can’t send’, que ahora titula ‘A Nonsense Christmas’, o el clásico villancico de Bing Crosby ‘White Christmas’, que ella reversiona bajo ‘white xmas’. Sin embargo, lo más destacable son los temas originales. En concreto uno de ellos: ‘santa doesn’t know you like i do’, tercer tema del EP.

La canción, tan pop como la música que ya caracteriza a Sabrina Carpenter, es el lamento ante un amor no correspondido. Para el sonido, no obstante, recurre a instrumentales típicos de los villancicos y logra que la balada no sea tan balada gracias a una base bastante alegre. «Santa no te conoce como yo», canta en un estribillo en el que narra los motivos por los que su crush debería prestarle atención.

Carpenter toma ese sentimiento típico de desear ser pareja de alguien para pasar juntos unas fechas tan íntimas como las Navidades y lo transforma con éxito en una canción. Para el videoclip del tema, la artista aparece con la persona a la que quiere manifestando con imágenes aquellos momentos que imagina que podría pasar con este chico. Pero al final solo queda la incógnita nacida de la esperaza: «Bueno, tal vez esta Navidad / Finalmente te darás cuenta de que yo podría ser la indicada».

El EP navideño de Sabrina Carpenter no ofrece nada nuevo a lo que otros artistas hayan hecho anteriormente, aunque tampoco lo pretende. ‘fruitcake’ sirve como regalo ante un gran 2023 para ella. Puede que ‘santa doesn’t know you like i do’ se convierta en un clásico navideño o, como es más probable, puede que no, pero eso no quita que sea igual de disfrutable.