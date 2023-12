Bad Gyal ante el intento de perreo de Rauw: «yo voy a cantar»

Bad Gyal fue una de las artistas invitadas en el concierto que Rauw Alejandro ofreció este sábado en Puerto Rico. Sin embargo, la colaboración entre ambos se convirtió en desencuentro cuando Rauw intentó «perrear» a Bad Gyal durante una canción, y ella le rechazó. En uno de los vídeos que están circulando por redes se ve a Rauw arrimarse a Alba Farelo por la espalda, acercándole la nariz al cuello, a lo que Alba responde apartando al cantante con el brazo.

“Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida, yo no sé» fue la respuesta de Rauw al acabar la canción. Bad Gyal respondió “No, no, no, a mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, a lo que Alejandro contestó, picado: “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?”. Bad Gyal zanjó el tema declarando que «yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar». A Rauw y Bad Gyal les quedaba todavía una canción por cantar juntos, ‘Zorra’, después de haber interpretado también juntos ‘Fiebre’ y ‘Chulo’. «Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta», concluyó la catalana. Rauw corrió un tupido velo, pidiendo «una bulla para todas las mujeres».

Las redes se han llenado de críticas a la actitud «machista» y «misógina» de Rauw, afeándole que anteponga su propia soltería al consentimiento de la catalana. Sin embargo, Bad Gyal parece quedarse con lo positivo: en Instagram ha dado las gracias a Rauw por la invitación y ha escrito que lo pasó «súper bien» durante el show. Bad Gyal acaba de estrenar ‘Give Me’, el enésimo single de su próximo disco, ‘La joia‘, que sale en enero.

No nos libramos del acoso ni en un escenario delante de miles de personas. Este momento de Rauw Alejandro con Bad Gyal anoche en Puerto Rico. pic.twitter.com/umUcsxrb75 — Sonia Palomino (@soniapalomino) December 17, 2023

