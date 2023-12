FIB 2024 anuncia a Black Eyed Peas, Libertines, Calamaro…

Black Eyed Peas, The Libertines, Royal Blood, Andrés Calamaro, YUNGBLUD o Sen Senra se encuentran entre los artistas confirmados en el cartel de la próxima edición del Festival Internacional de Benicàssim, que se celebra los días 18, 19 y 20 de julio.

Están anunciados, también, WADE, Milky Chance, unos Lori Meyers que acaban de publicar nueva música, la artista revelación Kenya Grace, Andrés Campo, Dani Fernández, ELLYELLA, La La Love You, Dorian, Xoel López, Varry Brava, Ella Eyre o Carlos Sadness.

The Amazons, The Teskey Brothers o The Academic, o nombres tan queridos en el underground español como Natalia Lacunza, Cupido, La Bien Querida, Delaporte, Cariño, Sexy Zebras, Niña Polaca, Veintiuno, Depresión Sonora, Carlangas o Triángulo de Amor Bizarro, aparecen también en el cartel.

A falta de que se confirmen más nombres, la programación contará además con otros nombres igualmente queridos como Siloé, Tu Otra Bonita, Ángel Stanich, Sienna, Besmaya y Karavana.

Los abonos se ponen a la venta el próximo 20 de diciembre a un precio de 44,99 euros + gastos las tres primeras horas.