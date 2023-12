Dannii Minogue y Eurovisión se tiran la caña en redes sociales

Se nota que empieza a tomar fuerza la temporada eurovisiva. El lanzamiento de las canciones de la próxima edición del Benidorm Fest o el anuncio de Olly Alexander como representante de Reino Unido en Eurovisión 2024 son algunas de las noticias que han protagonizado estas dos últimas semanas. Sin embargo, aún hay más: lo último es que Dannii Minogue y Eurovisión se han tirado la caña en redes sociales, concretamente en X (antes Twitter).

La interacción entre la artista y el Festival ha sido provocada por las primeras imágenes del escenario de Eurovisión 2024. Citando el tuit en el que la cuenta del concurso presentaba el escenario, Dannii Minogue ha escrito lo siguiente: «El escenario está listo… ¡y la cuenta atrás ha comenzado!». En respuesta a la publicación, Eurovisión ha comentado con un emoticono de cara burlona: «Yo… empiezo a preguntarme».

Desde entonces, los rumores de que Dannii Minogue pueda ser la representante de Australia se han disparado. Teniendo en cuenta que cada vez más artistas famosos como Olly Alexander se animan a participar en el certamen europeo, no parece tan descabellado pensar en la posibilidad de Dannii Minogue subiéndose al escenario de Malmö.

Esta no es la primera vez que las Minogue interactúan con Eurovisión o se dejan querer por el Festival. Sin ir más lejos, en la última edición hubo muchos guiños de los concursantes a Kylie Minogue, interpretando su éxito ‘Padam Padam’ en TikTok o alabando el tema en redes sociales. El amor por el tema se dejó ver también en los propios eurofans, que seleccionaron ‘Padam Padam’ para representar a Australia en el OGAE Song Contest 2023 que ellos mismos organizan (acabó en segunda posición). ¿Se acabará haciendo realidad la participación de Dannii Minogue, o se quedará en simples rumores?

The stage is set…and the countdown has begun! https://t.co/6DMJEKVIXe

— Dannii Minogue (@DanniiMinogue) December 19, 2023