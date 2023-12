Britney Spears habría llamado a Charli XCX para su nuevo álbum

Según The Sun, Britney Spears estaría ya trabajando en su próximo álbum de estudio. Y, según el medio británico, planea publicarlo el próximo año para celebrar el 25 aniversario de su disco debut. Pero este, que supondría su primer álbum en 8 años, llegaría con una gran sorpresa: Charli XCX sería una de las compositoras.

The Sun revela que la idea de reclutar a Charli XCX como una de las compositoras de su nuevo trabajo discográfico sería con el objetivo de «regresar a las listas de éxitos». Y, pese a que todavía no se conocen en persona, Britney ya le habría comunicado alguna sugerencia sobre lo que tiene en mente para su nueva música.

- Publicidad -

«El álbum de Britney se mantiene en secreto», ha dicho una fuente a The Sun. «Se ha estado trabajando entre bambalinas durante bastante tiempo para recopilar una serie de canciones magníficas que traigan de vuelta a Britney con un gran pelotazo». Además, la fuente confiesa que a Britney «se la conoce como una de las mayores estrellas del pop del siglo XXI, así que hay presión para que la música sea buena».

El medio desvela que Charli XCX lleva en el estudio desde principios de año componiendo algunos temas según las directrices de Britney, y que hay «una canción muy potente que probablemente forme parte del disco, que el equipo de la artista espera que salga en 2024». Charli XCX ha trabajado escribiendo canciones pop para artistas como Selena Gomez, Raye, Blondie o el éxito de Shawn Mendes y Camila Cabello en 2019, ‘Señorita’.

- Publicidad -

Hasta ahora no hay ninguna información oficial que confirme la exclusiva de The Sun; sin embargo, recientemente se ha convertido en un medio fiable en lo que a noticias sobre Britney Spears respecta: fueron los primeros en anunciar su colaboración ‘Hold Me Closer’ con Elton John y ‘Mind Your Business’ con Will.I.Am.