Christina Aguilera brilla en el estreno de su nuevo show

Christina Aguilera ha cerrado 2023 estrenando nuevo concierto en Las Vegas. La crónica de Rolling Stone describe un show «opulento», «íntimo» y, sobre todo, más inspirado en la era ‘Burlesque‘ (2010) que cualquiera de sus espectáculos previos.

Ubicado en el club Voltaire, el nuevo show de Christina Aguilera ha contado con «artistas de burlesque, contorsionistas y acróbatas» y se ha extendido hasta los 90 minutos. Entre las curiosidades del setlist cabe destacar el nuevo arreglo orquestal de ‘Not Myself Tonight’, la canción de apertura, y también los nuevos arreglos de ‘Beautiful’ y ‘Fighter’.

Ahondando en su faceta cabaretera, muy presente en ‘Back to Basics‘ (2006), Aguilera ha cantado versiones de ‘You Don’t Own Me’ de Lesley Gore, ‘Diamonds Are Forever’ de Shirley Bassey, ‘Guy What Takes His Time’ de Ralph Rainger y ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’ de Jule Styne, sin olvidar ‘Lady Marmalade’ ni varios temas de la banda sonora de ‘Burlesque’.



















