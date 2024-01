Selena Gomez habla de su probable retiro de la música

Selena Gomez ha dejado caer en una entrevista que su próximo álbum de estudio, en el que ya se encuentra trabajando, probablemente será el último, y que está pensando abandonar carrera musical para centrarse plenamente en la interpretación.

«Creo que todavía me queda un álbum por hacer, pero si tengo que elegir, elijo la interpretación», ha declarado Gomez en el podcast SmartLess. Cuando los presentadores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett responden a Gomez que no tiene por qué elegir un oficio u otro, Gomez contesta que está de acuerdo, pero que su intención es «relejarse» porque está «cansada».

- Publicidad -

Gomez se está refiriendo a la intensa carga de trabajo a la que se ha enfrentado durante toda su carrera alternando ambos trabajos. «Cuando empecé en la serie ‘Los magos de Waverly Place’ me lo pasaba muy bien, me encantaba estar de gira y hacer música, pero cuanto mayor me hago, más me apetece asentarme en una cosa». Gomez recuerda que de hecho su carrera musical ocurrió casi por accidente: «Mi plan no era ser cantante, yo quería ser actriz, pero ese hobby se convirtió en otra cosa». En cuanto a sus aptitudes musicales, Selena añade que «no creo que sea la mejor cantante», pero valora su propia capacidad para «contar historias» y asegura que sigue disfrutando de «componer canciones».

Recientemente, Gomez ha compartido los primeros detalles de su próximo álbum de estudio, revelando que será «divertido», que con él ha intentado hacer «buena música pop que signifique algo», y que «no he escrito una sola canción triste» para el proyecto. ‘Single Soon‘, su último single, publicado el pasado mes de agosto, formaría parte del repertorio.

- Publicidad -

En los últimos tiempos, Selena ha triunfado gracias a la serie de Hulu ‘Solo asesinatos en el edificio’, en la que actúa y de la que es productora ejecutiva. La serie ha valido a Gomez dos nominaciones en los Globos de Oro a Mejor actriz.