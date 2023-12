Selena Gomez confirma un álbum pop con momentos R&B

Todo parece indicar que Selena Gomez publicará un nuevo álbum el próximo año. La artista, que publicó ‘Rare’ en 2020, está preparada para el lanzamiento de su siguiente disco. Así lo ha hecho saber en una entrevista para Vogue México, donde ha desvelado detalles sobre el sonido de la música en la que ha estado trabajando.

Lo cierto es que, pese a que ya han pasado más de tres años desde que se publicara su último álbum, Selena Gomez ha estado muy presente recientemente en las radios de todo el mundo. Su tema afrobeat junto a Rema, ‘Calm Down’, ha sido todo un éxito. Además, lanzó la canción ‘My Mind & Me’ para su propio documental y sorprendió con su ‘Single Soon’ hace unos meses. Sin embargo, nada daba información concreta sobre su próximo disco. Pero la cantante ha decidido por fin pronunciarse al respecto.

«Libertad, ese es el tema principal del álbum», confiesa Selena Gomez para Vogue México, aclarando que se refiere a quitarse las «ataduras» que «poseía cuando tenía 20 años». Por otro lado, ha justificado su tardanza en el proceso de creación del disco en su «poca costumbre» a escribir canciones animadas. «No tenía nada sobre qué escribir porque estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando», comenta la artista.

Selena Gomez logró su primer número 1 en Estados Unidos con ‘Lose You To Love Me’, el single principal de ‘Rare’. No obstante, la cantante ha revelado haberse dado cuenta de que las canciones que salían de ella eran «alegres y alentadoras»: «Quiero intentar encontrar formas de hacer buena música pop, con un mensaje que realmente signifique algo». Además, el sonido también tendrá momentos R&B a lo ‘Good For You’, una de las canciones más famosas de ‘Revival’.

El cambio de sonido con respecto a su antigua música también ha provocado una sensación distinta en Selena Gomez: «Es tan divertido… es diferente entrar al estudio y decir ‘vamos de fiesta’». «No he escrito ni una sola canción triste para este álbum», ha comentado en la entrevista. No obstante, el tema ‘Single Soon’, que encaja en esta descripción, «no es representativo de todo el álbum». La artista ha evitado dar alguna fecha de lanzamiento, pero parece que su nuevo trabajo discográfico está más cerca que nunca.