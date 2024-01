8 libros para pedir a los Reyes Magos en 2024

MANIAC (Benjamín Labatut)

Una de las grandes novelas de 2023. El escritor chileno-neerlandés Benjamín Labatut, quien ya mostró en su anterior ‘Un verdor terrible’ (Anagrama, 2020) una extraordinaria habilidad para imbricar la ficción con el ensayo biográfico y la divulgación histórica, teje en ‘MANIAC’ (Anagrama) el hilo invisible que conecta la vida de tres genios muy diferentes: el angustiado físico austríaco Paul Ehrenfest, quien mató a su hijo discapacitado y se suicidó tras el ascenso del nazismo y la irrupción en la física teórica de la “fuerza bruta de la artillería matemática”; John von Neumann, el Oppenheimer de las matemáticas, retratado como un moderno Prometeo, la encarnación de los temores de Ehrenfest sobre el inmenso poder destructivo de los delirios de la razón; y Lee Sedol, el gran maestro del juego de mesa Go, quien decidió retirarse tras perder contra el programa de inteligencia artificial AlphaGo, creado por un estudioso de las teorías de Neumann. Tres nombres propios que le sirven al autor para construir una magistral ficción histórica llena de sugestivas reflexiones sobre los límites del pensamiento y los dilemas éticos de la tecnología. 9

Otaberra (Elisa Victoria)

Desde que se dio a conocer con ‘Vozdevieja’ (Blackie Books, 2019), Elisa Victoria se ha convertido en una de las voces más interesantes y singulares de la literatura española. En su nueva novela recupera parte del espíritu fanzinero que alumbró sus primeros textos. ‘Otaberra’ (Blackie Books) es juguetona desde el título: Arrebato al revés. La influencia de la película de Zulueta se puede ver en el personaje clave del libro, el sensible y “diferente” Eusebio (como Poncela), un Will More atrapado en Otaberra, un pueblucho de los 80. Alrededor de un hecho traumático que tiene que ver con este personaje gira la existencia de Renata, la protagonista y narradora de la novela. Su incapacidad para anclarse en el presente, su disociación perceptiva, le permite a Elisa Victoria experimentar con la narración, moviéndose entre varias voces, distintos tiempos y añadiendo capas de significado. El resultado es un relato lleno de riqueza expresiva, audacia conceptual y emoción contenida. 8

Libre: El desafío de crecer en el fin de la historia (Lea Ypi)

Si los Reyes me trajeran un libro sobre la historia reciente de Albania (sin ser yo albanés ni tener pensado visitar el país por muy de moda que se haya puesto en TikTok) pensaría que me he portado fatal en 2023. Pero ‘Libre’ (Anagrama) no es solo la crónica en primera persona del derrumbe de la dictadura comunista más hermética, aislada y pobre de Europa, y su traumática y desilusionante transición a la dictadura del libre mercado, sino también la presentación en España de una de las pensadoras más interesantes de la actualidad: la filósofa kantiana Lea Ypi. ‘Libre’ es una brillantísima mezcla de memorias, relato histórico y ensayo sociopolítico. El tránsito de niña comunista a joven capitalista le sirve a la autora para reflexionar sobre la libertad, posiblemente el concepto más contaminado, banalizado e instrumentalizado por la política actual. 8’5

Querido capullo (Virginie Despentes)

A pesar del título, ‘Querido capullo’ (Random House) es la novela menos punki de la Despentes. Planteada como un intercambio epistolar entre dos personajes a la deriva, una actriz en la cincuentena con una carrera en declive y un señoro novelista cancelado -“metooizado”, dice él- por acosar sexualmente a una compañera de trabajo, el libro no busca tanto atacar como reconciliar, poner en evidencia a un “capullo” -a un Rubiales de la vida– pero darle la oportunidad de redimirse. Denunciar pero no santificar ni pontificar. ‘Querido capullo’ no es punki pero sí provocadora, por humanista y no nihilista. Al estar narrada en primera persona, Despentes da voz al acosador, algo que ha descolocado a sus fans en Francia. Una estrategia narrativa, un toma y daca (también incluye a la víctima del acosador) que permite a la autora desplegar su habitual retórica feminista y clarividencia analítica a la hora de desentrañar las dinámicas, tensiones y traumas sociales, sobre todo de las generaciones nacidas en los 70 y 80, que conforma nuestro presente. 7.

La casa de caramelo (Jennifer Egan)

Después de su extraordinario novelón decimonónico ‘Manhattan Beach’ (Salamandra, 2019), Jennifer Egan regresa a la senda posmoderna y ultraformalista de ‘El tiempo es un canalla’, la novela con la que ganó el premio Pulitzer en 2011 y que acaba de ser reeditada por Salamandra. De hecho, ‘La casa de caramelo’ (Salamandra) se puede ver como una continuación de esta. Repiten varios personajes, entre ellos un secundario que es aquí el protagonista: Bix Bouton, un brillante empresario informático que ha creado una exitosa aplicación, Conciencia Colectiva, que permite acceder a nuestros recuerdos y compartirlos. Sí, estamos de lleno en el terreno de la distopía tecnológica. Egan construye un relato coral sobre la soledad y la intimidad en la era de la hiperconectividad digital. Una brillante reflexión sobre las amenazas del tecnocapitalismo tejida a través de una deslumbrante variedad de recursos narrativos. 7’7

La otra mitad de París (Giuseppe Scaraffia)

El profesor de literatura Giuseppe Scaraffia reivindica en la evocadora ‘La otra mitad de París’ el dinamismo artístico, intelectual y festivo de la olvidada rive droite. El autor italiano utiliza una estructura compuesta por una sucesión de estampas, de pequeños relatos, para componer un mapa social y cultural de “la otra mitad” del París de entreguerras. Cada capítulo está dedicado a un barrio con varios enclaves destacados en los que vivieron una experiencia significativa alguno de los protagonistas del libro: escritores como Henry Miller, Anaïs Nin, Proust o Joyce; artistas como Picasso, Tristan Tzara o los surrealistas; las bailarinas Olga Jojlova o Isadora Duncan; la diseñadora Coco Chanel… Una galería de celebridades cuyas vivencias son relatadas por Scaraffia con amena erudición, seductora prosa y pasión mitómana. Una deliciosa crónica social que hace buena la tesis del autor: entre 1919 y 1939, París fue la capital cultural del mundo… tanto a un lado como al otro del Sena. 7’5

20 canciones (Jorge Decarlini)

De ‘Piano Man’ (Billy Joel, 1973) a ‘Que no daría yo’ (Rocío Jurado, 1990), pasando por ‘Zombie’ (The Cranberries, 1994), ‘American Pie’ (Don McLean, 1971) o la copla ‘Tatuaje’ inmortalizada por Concha Piquer. El periodista (y músico frustrado) Jorge Decarlini escoge veinte populares canciones y desentraña sus letras como a un pavo en Navidad. Analiza su significado, las contextualiza, identifica referencias, dobles sentidos, desvela las historias reales que hay detrás… Un examen en profundidad que en muchos casos sirve para deshacer malentendidos que se han perpetuado en el tiempo y para resignificar esas canciones. Como ejemplo, la terrible y en su momento incomprendida ‘Polly’, de Nirvana, sobre el secuestro, violación y tortura de una niña de 14 años, que muchos tomaron como una balada romántica. Un obra muy amena y curiosa (edita Libros del K.O.) sobre las historias que hay detrás de las canciones que te hará exclamar aquello de “Ah, no sabía que iba de eso”. 7

Videoclub (Jaume Ripoll)

“Nací en un cine de Alaró, me crie en el videoclub Hollywood, heredé el Casablanca, quise ser director en Barcelona y acabé cofundando Filmin”, así resume su vida Jaume Ripoll en las nostálgicas y entretenidísimas memorias cinéfilas que ha publicado. ‘Videoclub’ (Ediciones B) es un libro de cine escrito desde un punto de vista inusual: el de distribuidor de películas. Ripoll, antes de fundar Filmin y después de heredar el videoclub de su padre, trabajó en distribuidoras independientes tan célebres como Manga Films y Cameo. Por esa razón, uno de los aspectos más interesantes del libro es la crónica que hace el autor de la evolución de la industria del cine en casa y del funcionamiento de ese sector tan olvidado en la literatura sobre cine. Un recorrido muy didáctico desde las cintas VHS al streaming en 4K, plagado de jugosas anécdotas, que Ripoll completa con 25 listas de películas. Un bonito homenaje a sus inicios como prescriptor de videoclub. 7’5