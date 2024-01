DJ Sabrina entrega 8 minutos de pura euforia en su nuevo single

A DJ Sabrina the Teenage DJ no le bastaba con haber publicado un disco de 4 horas compuesto de más de 40 canciones y esta noche ha lanzado nuevo single en Bandcamp, Soundcloud y Youtube (aunque no en Spotify) totalmente ajeno a ese disco.

‘Destiny‘ es el Disco de la Semana, pero hoy es momento de hablar de ‘Anything Lost (Can Be Found Again)’. Como las mejores canciones de DJ Sabrina the Teenage DJ, «Anything Lost» captura toda la euforia del mundo en ocho minutos apabullantes, tanto como irreconocibles son los samples vocales que suenan a lo largo de la grabación. WhoSampled se está frotando las manos.

En el viaje de ‘Anything Lost (Can Be Found Again)’ se escuchan influencias de French disco, sintetizadores espaciales, funk, trompetas y vocoders, además de voces de personas hablando; y todos estos sonidos suenan sujetos un ritmo bailable absolutamente implacable que deja varios clímax por el camino. ‘Anything Lost (Can Be Found Again)’ suena como la grabación de una gran fiesta celebrada en el espacio exterior.

El dúo de Londres -compuesto por los hermanos DJ Sabrina y Salem- bromea con que su música suena «toda igual», pero esto no puede ser malo en absoluto cuando el grupo es capaz de crear canciones tan poderosas como esta, que hacen que te olvides de todos los males del mundo.



