RFTW: Luna Ki, Sleater-Kinney, Beny Jr, Pignoise…

Muy pocos artistas se atreven a publicar disco un 5 de enero. Apenas la banda británica SPRINTS se encuentra entre los valientes. Antes de Nochevieja también se subía a las plataformas de streaming un nuevo disco del rapero Beny Jr. que contiene colaboraciones de Fakeguido o Steve Lean.

Luna Ki ha empezado enero publicando ‘Enero’. Aunque el gran lanzamiento suelto de hoy es ‘Just Another Rainbow’, el nuevo single conjunto de Liam Gallagher y John Squire. Curiosamente, estos días ha llegado a plataformas una maqueta de Noel Gallagher.

Algunas novedades de la playlist «Ready for the Weekend» son los nuevos singles de Youth Lagoon, Tanxugueiras con Valeria Castro, The Lemon Twigs o los ganadores de BBC Sound of 2024, The Last Dinner Party. Ladilla Rusa publican un tema llamado ‘Madre mía qué asco me das’.

Además, A.G. Cook empieza 2024 entregando una producción de 9 minutos y Sleater-Kinney siguen avanzando su disco. Jhene Aikó, Albany o Pignoise también presentan novedades en estos primeros días de enero.

Por último, no está disponible en Spotify, pero sí en otras plataformas, el nuevo single de DJ Sabrina the Teenage DJ. Os recordamos que el dúo de Londres firma el Disco de la Semana, en este inicio de año, con ‘Destiny‘.