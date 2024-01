Coachella no quiere a Shakira

Coachella suele publicar su cartel a principios de año. El de 2023 se reveló, de hecho, tal día como hoy hace un año. De momento se desconoce qué artistas actuarán en el macrofestival californiano la próxima primavera, pero HITS Daily Double, un portal vinculado a la industria musical, ha publicado los primeros nombres que -se rumorea- serían los cabezas de cartel.

Lana Del Rey y Tyler the Creator «está confirmado que serán cabezas de cartel de Coachella 2024», ha escrito el portal. Además, «parece» que Doja Cat será el tercer headliner del festival, programado como siempre en dos fines de semana, el del 12 y 14 de abril, y el del 19 y 21 de abril. También suenan en las apuestas los Rolling Stones, Olivia Rodrigo, Peso Pluma y Travis Scott.

- Publicidad -

Quien parece que no actuará en Coachella será Shakira. Según HITS Daily Double, el equipo de Shakira ha intentado que el festival programe a la superestrella colombiana como cabeza de cartel este año, pero el festival ha rechazado la propuesta «por motivos que han generado mucha especulación». Dua Lipa tampoco podrá actuar en Coachella «por razones de agenda».

Finalmente, queda completamente descartada la posibilidad de que Rage Against the Machine sean otros de los headliners de Coachella en 2024, debido a que el grupo ha confirmado que no volverá a dar más conciertos, dando por anulada una gira anunciada en 2019 que nunca se ha podido realizar.

- Publicidad -

Hoy 11 de enero se cumple el primer aniversario de la sesión de Bizarrap y Shakira, el primer gran fenómeno pop de 2023. Se espera que Shakira publique nuevo álbum en 2024, conteniendo muchos de sus singles recientes.