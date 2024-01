‘Orquídeas’ de Kali Uchis agradecería más «Muévetes»

Kali Uchis ha publicado este finde su nuevo disco, ‘Orquídeas’. Es aquel disco en español que preparó de manera paralela a ‘Red Moon In Venus‘. Su obra de 2013 dejó dos virales como ‘I Wish You Roses’ y sobre todo ‘Moonlight’. ¿Qué nos ofrece el trabajo actual de la autora de ‘Isolation‘?

‘Orquídeas’ contiene algunos de los singles previos que hemos conocido en meses anteriores. Está el bolero tradicional ‘Te mata‘, está su colaboración con El Alfa y JT ‘Muñekita’. No falta ‘Labios mordidos’ con Karol G y ahora el focus track es ‘Igual que un ángel’ con Peso Pluma. ‘No hay ley’, que fue una de las Mejores Canciones de 2022, se recupera añadiendo un featuring de Rauw Alejandro. Pero es el último tema del álbum el que nos ha conquistado. ‘Dame beso / Muévete’, pese a no ser uno de los sencillos principales, es nuestra Canción del Día para este lunes.

Si en algún momento del álbum Kali Uchis confunde estilo propio con autocomplacencia, eso no sucede en esta canción que es todo un soplo de aire fresco que sí invita a repetir con ‘Orquídeas’. Poco después de que Kali Uchis ofrezca seguidas 3 de las producciones principales de esta era (tracks 10-12), decide darnos algo más.

«Dame beso» es una salsa anhelante, en la que Kali Uchis reclama atención. Este otro ritmo menos R&B y más latino de lo que acostumbra, le sienta como un guante a su tono y a su súplica «lo que quiero es besitos, algo bien simple y sencillo». ‘Suavemente (bésame)’, el merengue compuesto en solitario por Elvis Crespo, parece una referencia clara. Y después… nos vamos a otra cosa.

La segunda parte de la canción se llama «Muévete». Kali Uchis se acelera, mientras habla contra los acosadores («Y si un asqueroso viene y empieza a hablar, dile «la música está fuerte, no te puedo escuchar») y las «mosquitas muertas» («Vuela mosquita muerta / Que anda celosa en la puerta / Está más tensa que una faja / Con esa cara de envidiosa»). Al final, despide el disco y lanza un besito, sabiéndose una de las estrellas más relevantes del pop internacional. Kali Uchis, celebrando el gran año que fue 2023 y podría ser 2024.