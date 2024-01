Los Critics Choice dan la victoria a Ryan Gosling… y más memes

Anoche se celebraron los Critics Choice Awards 2024, una de las galas más importantes para la industria cinematográfica antes de los Oscar. Y, aunque los premios han dejado a ‘Oppenheimer’ como gran favorita, su victoria no es lo único de lo que se habla en redes sociales. Como ya sucediera en los Globos de Oro, muchos son los memes que ha regalado la nueva edición de los Critics Choice.

Entre lo más comentado tras la celebración de gala destaca, sin duda, la reacción de Ryan Gosling a su victoria a la Mejor Canción Original por ‘I’m Just Ken’. Superando a favoritas como Dua Lipa o Billie Eilish, con también temas de la película ‘Barbie’, los Critics Choice eligen honrar la canción de Gosling. El primero en no creérselo era el propio actor, cuya cara de sorpresa, o de casi horror, no tardó en viralizarse en Internet. Y no será porque no haya hecho campaña con tal de llevarse premios. «Si Ryan Gosling sabía que esa victoria estaba mal, entonces es que definitivamente estaba mal», escribía un usuario en X.

Si el triunfo de Gosling fue suficiente para convertirse en meme por sí solo, otros necesitaron de la ayuda de los presentadores. Un chiste de Bella Ramsey sobre «actores que piensan que son cantantes» no gustó nada a Ariana DeBose. «Hay actores que piensan que también son cantantes: Jack Black, Ariana DeBose y, el propio Ken, Ryan Gosling», dice la intérprete de Ellie en ‘The Last Of Us’ antes de anunciar el ganador a Mejor Canción Original. ¿La cara de DeBose? Un auténtico poema. «No, no me pareció gracioso. Lol», escribió más tarde la actriz en Instagram. En X algunas personas también mostraron su descontento: «Esta mujer ha protagonizado musicales de Broadway; es una cantante formada».

La presentadora Chelsea Handler también protagonizó algunos de los momentos más divertidos de la noche con su monólogo, principalmente aplaudido por la audiencia. De hecho, el monólogo tuvo hasta alguna indirecta para Jo Koy, el presentador de los Globos de Oro, quien tuvo que enfrentarse a una lluvia de críticas tras sus chistes «sin gracia» sobre Taylor Swift y la NFL o la película de ‘Barbie’. «Algunos (chistes) los he escrito yo, otros otra gente. Yo escribí algunos de estos, y son de los que te estás riendo», dijo el humorista cuando vio que pocas personas se reían ante sus bromas. Handler, que es su expareja, aprovechó para lanzarle un dardo: «Gracias por reíros, ese lo han escrito mis guionistas».

Pero la de Chelsea Handler no fue la única referencia a los Globos de Oro a lo largo de la ceremonia. Paul Giamatti, quien ganó el premio a Mejor Actor por su papel en ‘Los que se quedan’, fue noticia la semana pasada tras conseguir el Globo de Oro y perderse las lujosas fiestas post-gala. El actor fue al restaurante de una cadena de comida rápida y se comió una hamburguesa con su galardón en la mesa. «No pensé que nada pudiera ser más emocionante que volverse viral por comer una hamburguesa con queso», dijo anoche cuando se subió al escenario para recibir su nuevo premio.

Ha nacido un MEME 😂, Ryan Gosling al descubrir que ‘I’m just Ken’ ha ganado el premio a Mejor Canción en los #CriticsChoiceAwards. pic.twitter.com/4bH0LgmsbO — SitoCinema (@SitoCinema) January 15, 2024

Ariana DeBose reacts to being included in “actors who think they are singers” bit at the Critics Choice Awards: “No I didn’t find it funny. Lol.” pic.twitter.com/NG2u0ciuQn — Pop Base (@PopBase) January 15, 2024

During the #CriticsChoiceAwards, Chelsea Handler took a not-so-subtle dig at her ex-boyfriend Jo Koy’s disastrous #GoldenGlobes performance. pic.twitter.com/poeKIHxC10 — TVLine.com (@TVLine) January 15, 2024